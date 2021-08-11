***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.08.2021 18:18
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekli dosyada sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957355
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0918
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
18:05487,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 9,46
|Açılış
|: 487,02
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
487,13
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.209.535
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.209.535
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6559
|8,6602
|% 0,72
|
|Euro
|10,1567
|10,1855
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,9741
|12,0341
|% 1,04
|
|Frank
|9,3608
|9,4172
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3018
|2,3133
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|18,59
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,08
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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