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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.05.2022 06:36
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekli dosyada sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027599


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BIST En Aktif Hisseler10:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,78 11.499.907 % 10,00  
BOSSA 52,50 7.497.775 % 9,97  
UFUK 41,72 1.420.253 % 9,96  
BRKSN 9,84 2.252.886 % 9,94  
IMASM 21,94 5.016.515 % 9,92  
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10:36 Alış Satış %  
Dolar 14,9728 14,9747 % 0,20  
Euro 15,7569 15,7679 % -0,04  
Sterlin 18,3382 18,4302 % -0,23  
Frank 15,0122 15,1027 % -0,26  
Riyal 3,9803 4,0002 % 0,23  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -12,78  
Altın Gr. 900 900 -5,18  
Cumhuriyet 6.112 6.204 20,00  
Tam 6.081 6.235 58,35  
Yarım 2.939 3.016 28,23  
Çeyrek 1.474 1.508 14,11  
Gümüş.Ons 22,21 22,25 -0,12  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 -0,09  
B. Petrol 111 111 -1,14  
Seans Raporu 10:36
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