***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiBatman Rafinerisinde üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiBatman Rafinerisindeki Üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBölgesel bitüm ürünü talebinde meydana gelen düşüşVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi3 Haziran 2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiBatman Rafinerisi, mevcut toplam ham petrol işleme kapasitemizin yaklaşık %5'ine denk gelmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiSatışlarımız üzerinde ilave bir ekti beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÜretime ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarBitüm ürünü talebinin normal seviyesine dönmesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih31 Temmuz 2021Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki beklenmemektedir.AçıklamalarBölgesel bitüm ürünü talebinin düşüş göstermesi nedeniyle artan stoklarımızı daha optimal yönetebilmek için, Batman Rafinerisinde üretimimiz 3 Haziran 2021 - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçici süre durdurulacaktır.Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938807BIST