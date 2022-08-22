***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiFuel Oil Dönüşüm Tesisi Hydrocracker Ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiHydrocracker Ünitesinde 4 hafta süre ile, Coker Ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak bu sürecin ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verilmiştir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniArızaVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi19 Ağustos 2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiDuruş nedeniyle üretimde yaklaşık 257 bin ton azalma öngörülmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÜretimdeki azalma ithalat ile karşılanacağından toplam satışlara önemli bir etki beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıYıllık toplam üretimde yaklaşık %1 azalma öngörülmektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYokturÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYokturŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarArızanın giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih15 Eylül 2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedirAçıklamalarİzmit rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisleri Hydrocracker Ünitesinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla, mevcut bakım planına göre Hydrocracker Ünitesinde 4 hafta süreyle (19 Ağustos – 15 Eylül), Coker Ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verilmiştir.Üretime ara verilen dönemde, İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edilecek olup, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir.Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanan 2022 yılı Geleceğe Yönelik Beklentiler üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir.Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057433BIST