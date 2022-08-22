***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
22.08.2022 08:24
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Fuel Oil Dönüşüm Tesisi Hydrocracker Ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Hydrocracker Ünitesinde 4 hafta süre ile, Coker Ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak bu sürecin ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verilmiştir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Arıza
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
19 Ağustos 2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Duruş nedeniyle üretimde yaklaşık 257 bin ton azalma öngörülmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretimdeki azalma ithalat ile karşılanacağından toplam satışlara önemli bir etki beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Yıllık toplam üretimde yaklaşık %1 azalma öngörülmektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
15 Eylül 2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir
Açıklamalar
İzmit rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisleri Hydrocracker Ünitesinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla, mevcut bakım planına göre Hydrocracker Ünitesinde 4 hafta süreyle (19 Ağustos – 15 Eylül), Coker Ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verilmiştir.
Üretime ara verilen dönemde, İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edilecek olup, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir.
Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanan 2022 yılı Geleceğe Yönelik Beklentiler üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir.
Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057433
BIST