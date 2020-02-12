***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 89.600.776 88.552.170Satışların Maliyeti21 -84.716.489 -79.327.847TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.884.287 9.224.323BRÜT KAR (ZARAR)4.884.287 9.224.323Genel Yönetim Giderleri22 -1.277.213 -1.001.517Pazarlama Giderleri22 -482.074 -284.806Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -24.073 -21.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 838.573 930.619Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.709.363 -3.111.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.230.137 5.736.300Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -152 -9.378Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 197.393 265.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.427.378 5.992.802Finansman Gelirleri25 1.522.758 3.286.945Finansman Giderleri25 -4.261.484 -5.555.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-311.348 3.724.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri896.678 37.065Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.471 -218.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 906.149 255.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)585.330 3.761.445DÖNEM KARI (ZARARI)585.330 3.761.445Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar59.493 48.656Ana Ortaklık Payları525.837 3.712.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 27 2,10000000 14,83000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.334.588 1.351.978Dönem Karı (Zararı)585.330 3.761.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.574.177 2.491.882Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 706.116 622.494Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-87.855 86.609Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -87.855 86.609Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 151.777 117.957Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 1.371.357 940.320Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-883.805 -2.918.108Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler537.019 130.739Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -197.393 -265.880Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -896.678 -37.065Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 152 9.378Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25 1.916.881 3.777.952Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-43.394 27.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.354.542 -4.675.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler656.894 -403.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-381.602 -1.990.959Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-58.935 103.671Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.615.981 -1.560.264Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.348.504 -719.275Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler572.752 -202.463Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-167.090 97.786Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.514.049 1.578.255Vergi İadeleri (Ödemeleri)-105.823 -140.935Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-73.638 -85.342YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.240.172 -715.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.195 1.081Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.337.367 -941.063Alınan Temettüler9 96.000 224.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.790.553 -6.593.759Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 49.759.252 38.952.115Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -50.788.791 -41.005.302Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -34.535 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri84.997 405.021Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-649.449 -666.358Ödenen Temettüler20 -3.793.851 -3.406.452Ödenen Faiz-1.961.722 -1.248.137Alınan Faiz593.546 375.354YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.303.863 -5.957.763Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi25 883.852 2.918.108NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.187.715 -3.039.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.553.080 7.592.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.740.795 4.553.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.652.009 5.982.828Ticari Alacaklar6 4.787.906 5.428.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 28 995.837 1.132.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.792.069 4.296.621Diğer Alacaklar7 45.617 29.048İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.617 29.048Türev Araçlar18 303.992 175.532Stoklar8 9.468.581 6.764.745Peşin Ödenmiş Giderler13 236.762 108.689Diğer Dönen Varlıklar14 2.424.088 2.472.625ARA TOPLAM27.918.955 20.962.205TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.918.955 20.962.205DURAN VARLIKLARTürev Araçlar18 98.741 168.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.362.777 1.266.334Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 0 4.621Maddi Duran Varlıklar11 20.334.715 12.339.167Kullanım Hakkı Varlıkları200.701 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 51.744 58.185Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.744 58.185Peşin Ödenmiş Giderler13 198.879 378.000Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.767.503 3.566.132Diğer Duran Varlıklar14 1.577.543 1.292.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.592.603 19.073.522TOPLAM VARLIKLAR55.511.558 40.035.727KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.798.683 1.141.869Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.379.019 2.971.529Ticari Borçlar6 17.816.174 7.496.141İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 28 226.072 77.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.590.102 7.419.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 147.409 127.500Diğer Borçlar17 55.409 39.300İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17, 28 28.297 24.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.112 15.021Türev Araçlar18 79.247 236.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.813 4.878Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.405 98.749Kısa Vadeli Karşılıklar15 117.152 80.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.777 8.863Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar101.375 71.482Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.703.955 3.753.177ARA TOPLAM28.120.266 15.949.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.120.266 15.949.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 13.898.092 13.836.142Türev Araçlar18 31.950 42.237Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.820 3.638Uzun Vadeli Karşılıklar15 316.052 257.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar316.052 257.392Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler838 951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.254.752 14.140.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.375.018 30.089.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.962.835 9.824.629Ödenmiş Sermaye20 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları20 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.437.136 3.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.418.891 5.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.425.788 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.897 5.021Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.245 -1.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.850.305 -1.822.867Yabancı Para Çevrim Farkları3.192 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.100.116 -2.094.224Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.100.116 -2.094.224Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar246.619 271.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 503.343 597.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.752.162 5.739.481Net Dönem Karı veya Zararı525.837 3.712.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar173.705 121.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.136.540 9.945.829TOPLAM KAYNAKLAR55.511.558 40.035.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661Transferler339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.232 7.232 -393 6.839 -952.377 -952.377 90.483 -861.894 0 3.712.789 3.712.789 2.857.734 16.886 2.874.620Dönem Karı (Zararı)0 3.712.789 3.712.789 3.712.789 48.656 3.761.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.232 7.232 -393 6.839 -952.377 -952.377 90.483 -861.894 -855.055 -31.770 -886.825Kar Payları-21.975 -3.384.477 0 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.452Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 0 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Transferler3.712.789 -3.712.789 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -27.438 0 525.837 525.837 6.932.057 52.505 6.984.562Dönem Karı (Zararı)0 525.837 525.837 525.837 59.493 585.330Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -27.438 6.406.220 -6.988 6.399.232Kar Payları-93.743 -3.700.108 0 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)585.330 3.761.445DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.433.511 6.917Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 7.139.764 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.270 9.273Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar19.788 -393Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -1.043 -393Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 20.831 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-710.771 -1.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-710.771 -1.963Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-34.279 -893.742Yabancı Para Çevrim Farkları3.192 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.726 -1.228.996Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-18.726 -1.228.996Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-24.738 90.483Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)9 -34.666 72.644Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 9.928 17.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.993 244.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.993 244.771DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.399.232 -886.825TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.984.562 2.874.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar52.505 16.886Ana Ortaklık Payları6.932.057 2.857.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818648BIST