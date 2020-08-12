***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









-846.206 -715.395 -361.786 -149.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.437.791 1.560.633 278.347 1.332.501Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 351 119 396 259Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -226.034 109.748 -57.602 46.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.663.474 1.670.500 221.141 1.379.436Finansman Gelirleri24 1.414.097 1.026.957 680.153 322.115Finansman Giderleri24 -2.877.600 -2.423.827 -1.230.468 -1.117.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.126.977 273.630 -329.174 583.759Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri715.601 249.979 166.883 302.145Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -4.116 -6.388 -1.756 -2.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 719.717 256.367 168.639 305.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.411.376 523.609 -162.291 885.904DÖNEM KARI (ZARARI)-2.411.376 523.609 -162.291 885.904Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.473 28.329 22.548 15.466Ana Ortaklık Payları-2.449.849 495.280 -184.839 870.438Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -9,78000000 1,98000000 -0,74000000 3,48000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-329.167 7.801.098Dönem Karı (Zararı)-2.411.376 523.609Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.558.786 1.491.036Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 375.498 344.861Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -66.289Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -66.289Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 118.699 135.978Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 460.499 999.733Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-999.890 -763.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler43.183 17.730Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 226.034 -109.748Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -715.601 -249.979Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -351 -119Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 1.983.578 1.194.954Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler67.137 -12.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler573.202 5.965.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.075.701 -3.272.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.455.549 -38.642Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-456.000 -66.872Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.965.110 -1.553.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.671.823 10.354.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-138.171 599.500Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)342.836 -57.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-279.388 7.980.189Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.228 -105.137Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-43.551 -73.954YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-329.414 -635.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri427 1.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-449.841 -732.680Alınan Temettüler9 120.000 96.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.076.107 -4.278.098Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 26.822.732 24.960.949Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -19.094.323 -24.547.944Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -29.157 -20.427Türev Araçlardan Nakit Girişleri136.898 153.895Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-405.151 -132.390Ödenen Temettüler0 -3.793.851Ödenen Faiz-676.391 -1.044.124Alınan Faiz321.499 145.794YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.417.526 2.887.749Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 999.890 762.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.417.416 3.650.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.740.795 4.553.080DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.158.211 8.203.440Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.177.886 10.652.009Ticari Alacaklar6 1.721.218 4.787.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 522.235 995.837İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.198.983 3.792.069Diğer Alacaklar7 46.082 45.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.082 45.617Türev Araçlar17 779.239 303.992Stoklar8 5.503.471 9.468.581Peşin Ödenmiş Giderler12 268.500 236.762Diğer Dönen Varlıklar13 893.552 2.424.088ARA TOPLAM27.389.948 27.918.955TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.389.948 27.918.955DURAN VARLIKLARTürev Araçlar17 79.494 98.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.031.541 1.362.777Maddi Duran Varlıklar10 20.469.870 20.334.715Kullanım Hakkı Varlıkları182.686 200.701Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 53.534 51.744Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.534 51.744Peşin Ödenmiş Giderler12 154.667 198.879Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.570.213 3.767.503Diğer Duran Varlıklar13 1.619.244 1.577.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.161.249 27.592.603TOPLAM VARLIKLAR55.551.197 55.511.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 5.142.413 1.798.683Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 5.605.055 3.379.019Ticari Borçlar6 10.177.800 17.816.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 313.869 226.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.863.931 17.590.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 88.089 147.409Diğer Borçlar16 35.986 55.409İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 2.801 28.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.185 27.112Türev Araçlar17 423.177 79.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.803 20.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 293 2.405Kısa Vadeli Karşılıklar14 231.293 117.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar75.327 15.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar155.966 101.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.694.629 4.703.955ARA TOPLAM26.443.538 28.120.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.443.538 28.120.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 18.401.791 13.898.092Türev Araçlar17 30.856 31.950Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.545 7.820Uzun Vadeli Karşılıklar14 335.337 316.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar335.337 316.052Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler793 838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.779.322 14.254.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.222.860 42.375.018ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.132.539 12.962.835Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.437.136 6.437.136Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.418.891 6.418.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.425.788 6.425.788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.897 -6.897Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.245 18.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.230.752 -1.850.305Yabancı Para Çevrim Farkları25.682 3.192Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.517.851 -2.100.116Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.517.851 -2.100.116Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar261.417 246.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.277.999 5.752.162Net Dönem Karı veya Zararı-2.449.849 525.837Kontrol Gücü Olmayan Paylar195.798 173.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.328.337 13.136.540TOPLAM KAYNAKLAR55.551.197 55.511.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 0 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Transferler3.712.789 -3.712.789 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -1.078 -93.456 -93.456 6.950 -87.584 495.280 495.280 6.854.315 19.265 6.873.580Dönem Karı (Zararı)495.280 495.280 495.280 28.329 523.609Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -1.078 -93.456 -93.456 6.950 -87.584 6.359.035 -9.064 6.349.971Kar Payları-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -1.078 -2.187.680 -2.187.680 278.307 -1.910.451 503.343 5.752.162 495.280 6.247.442 12.885.093 140.465 13.025.558Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 22.490 -417.735 -417.735 14.798 -380.447 -2.449.849 -2.449.849 -2.830.296 22.093 -2.808.203Dönem Karı (Zararı)-2.449.849 -2.449.849 -2.449.849 38.473 -2.411.376Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 22.490 -417.735 -417.735 14.798 -380.447 -380.447 -16.380 -396.827Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 25.682 -2.517.851 -2.517.851 261.417 -2.230.752 503.343 6.277.999 -2.449.849 3.828.150 10.132.539 195.798 10.328.337Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.411.376 523.609 -162.291 885.904DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 6.446.619Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 0 7.139.764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 20.831Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 20.831Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 0 -713.976Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -713.976Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-396.827 -96.648 -300.543 32.919Yabancı Para Çevrim Farkları22.490 -1.078 8.112 -694Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-517.108 -124.686 -374.776 39.986Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-517.108 -124.686 -374.776 39.986Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar14.798 6.950 5.306 1.610Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 14.798 6.950 5.306 1.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 82.993 22.166 60.815 -7.983Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri82.993 22.166 60.815 -7.983DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-396.827 6.349.971 -300.543 32.919TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.808.203 6.873.580 -462.834 918.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.093 19.265 19.328 14.070Ana Ortaklık Payları-2.830.296 6.854.315 -482.162 904.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868390BIST