***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2020 18:17
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 43.254.101 67.970.220 17.034.983 23.309.381
Satışların Maliyeti
20 -42.083.356 -64.150.485 -15.844.612 -22.152.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.170.745 3.819.735 1.190.371 1.157.366
BRÜT KAR (ZARAR)
1.170.745 3.819.735 1.190.371 1.157.366
Genel Yönetim Giderleri
21 -983.547 -892.254 -333.823 -321.984
Pazarlama Giderleri
21 -465.908 -332.771 -157.127 -123.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -27.384 -18.754 -8.684 -5.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 541.818 601.840 136.572 195.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.474.562 -1.008.882 -628.356 -293.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.238.838 2.168.914 198.953 608.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 572 385 221 266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -148.036 172.084 77.998 62.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.386.302 2.341.383 277.172 670.883
Finansman Gelirleri
24 3.007.307 963.760 1.593.210 -63.197
Finansman Giderleri
24 -5.303.867 -3.177.916 -2.426.267 -754.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.682.862 127.227 -555.885 -146.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
876.520 256.210 160.919 6.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.035 -6.392 -7.919 -4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 888.555 262.602 168.838 6.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.637 43.655 25.164 15.326
Ana Ortaklık Payları
-2.869.979 339.782 -420.130 -155.498
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -11,46000000 1,36000000 -1,68000000 -0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.528.990 9.846.733
Dönem Karı (Zararı)
-2.806.342 383.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.926.738 2.146.018
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 567.620 522.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.674 -87.855
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.674 -87.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 165.769 127.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 853.361 1.207.948
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.028.498 -549.113
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
194.097 239.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 148.036 -172.084
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -876.520 -256.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -572 -385
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 3.819.825 1.141.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
52.946 -27.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.592.991 7.476.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.228 -626.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.448.011 -527.138
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-784.960 -127.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.204.096 -2.636.110
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.498.140 10.360.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.064 976.419
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.838 56.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.472.595 10.005.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.603 -104.918
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.792 -53.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-542.776 -909.665
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.696 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.201 1.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.281 -1.007.360
Alınan Temettüler
9 120.000 96.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.118.278 -5.742.921
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 36.227.065 39.137.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -31.294.726 -39.655.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -42.948 -24.191
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
415.876 68.357
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-518.717 -376.228
Ödenen Temettüler
0 -3.793.851
Ödenen Faiz
-1.095.568 -1.478.721
Alınan Faiz
427.296 379.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.953.488 3.194.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 2.028.498 548.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.010 3.742.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.740.795 4.553.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.815.805 8.295.591
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.891.062 10.652.009
Ticari Alacaklar
6 4.675.650 4.787.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 738.802 995.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.936.848 3.792.069
Diğer Alacaklar
7 46.256 45.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.256 45.617
Türev Araçlar
17 1.064.327 303.992
Stoklar
8 7.233.811 9.468.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 223.508 236.762
Diğer Dönen Varlıklar
13 919.237 2.424.088
ARA TOPLAM
25.053.851 27.918.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.053.851 27.918.955
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.696 0
Türev Araçlar
17 123.366 98.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.124.986 1.362.777
Maddi Duran Varlıklar
10 20.531.155 20.334.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
202.462 200.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 51.477 51.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.477 51.744
Peşin Ödenmiş Giderler
12 123.536 198.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.753.256 3.767.503
Diğer Duran Varlıklar
13 1.646.350 1.577.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.560.284 27.592.603
TOPLAM VARLIKLAR
53.614.135 55.511.558
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.594.029 1.798.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.626.077 3.379.019
Ticari Borçlar
6 9.351.301 17.816.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 149.400 226.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.201.901 17.590.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 99.176 147.409
Diğer Borçlar
16 34.019 55.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 1.759 28.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.260 27.112
Türev Araçlar
17 147.062 79.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.065 20.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.837 2.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 292.413 117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
105.787 15.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
186.626 101.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.696.631 4.703.955
ARA TOPLAM
21.889.610 28.120.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.889.610 28.120.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 21.440.299 13.898.092
Türev Araçlar
17 56.973 31.950
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.471 7.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 345.506 316.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
345.506 316.052
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
771 838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.854.020 14.254.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.743.630 42.375.018
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.663.072 12.962.835
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.437.136 6.437.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.418.891 6.418.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.425.788 6.425.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.897 -6.897
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.245 18.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.280.089 -1.850.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.259 3.192
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.564.212 -2.100.116
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
276.864 246.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.277.999 5.752.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.869.979 525.837
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
207.433 173.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.870.505 13.136.540
TOPLAM KAYNAKLAR
53.614.135 55.511.558
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 25.575 339.782 339.782 6.808.072 39.794 6.847.866
Dönem Karı (Zararı)
339.782 339.782 339.782 43.655 383.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 25.575 6.468.290 -3.861 6.464.429
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -3.904 -2.073.710 -2.073.710 276.418 -1.797.292 503.343 5.752.162 339.782 6.091.944 12.838.850 160.994 12.999.844
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.067 -464.096 -464.096 30.245 -433.851 -2.869.979 -2.869.979 -3.299.763 33.728 -3.266.035
Dönem Karı (Zararı)
-2.869.979 -2.869.979 -2.869.979 63.637 -2.806.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.067 -464.096 -464.096 30.245 -433.851 -429.784 -29.909 -459.693
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 7.259 -2.564.212 -2.564.212 276.864 -2.287.348 503.343 6.277.999 -2.869.979 3.408.020 9.663.072 207.433 9.870.505
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.446.619 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 7.139.764 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 20.831 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 20.831 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 0 -713.976 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -713.976 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-459.693 17.810 -62.866 114.458
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.067 -3.904 -18.423 -2.826
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-591.203 17.760 -74.095 142.446
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-591.203 17.760 -74.095 142.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30.245 5.061 15.447 -1.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 30.245 5.061 15.447 -1.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 97.198 -1.107 14.205 -23.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
97.198 -1.107 14.205 -23.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-459.693 6.464.429 -62.866 114.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.266.035 6.847.866 -457.832 -25.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.728 39.794 11.635 20.529
Ana Ortaklık Payları
-3.299.763 6.808.072 -469.467 -46.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885911
BIST