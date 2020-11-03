***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 43.254.101 67.970.220 17.034.983 23.309.381Satışların Maliyeti20 -42.083.356 -64.150.485 -15.844.612 -22.152.015TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.170.745 3.819.735 1.190.371 1.157.366BRÜT KAR (ZARAR)1.170.745 3.819.735 1.190.371 1.157.366Genel Yönetim Giderleri21 -983.547 -892.254 -333.823 -321.984Pazarlama Giderleri21 -465.908 -332.771 -157.127 -123.264Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -27.384 -18.754 -8.684 -5.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 541.818 601.840 136.572 195.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.474.562 -1.008.882 -628.356 -293.487ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.238.838 2.168.914 198.953 608.281Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 572 385 221 266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -148.036 172.084 77.998 62.336FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.386.302 2.341.383 277.172 670.883Finansman Gelirleri24 3.007.307 963.760 1.593.210 -63.197Finansman Giderleri24 -5.303.867 -3.177.916 -2.426.267 -754.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.682.862 127.227 -555.885 -146.403Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri876.520 256.210 160.919 6.231Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -12.035 -6.392 -7.919 -4Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 888.555 262.602 168.838 6.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172DÖNEM KARI (ZARARI)-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar63.637 43.655 25.164 15.326Ana Ortaklık Payları-2.869.979 339.782 -420.130 -155.498Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -11,46000000 1,36000000 -1,68000000 -0,62000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.528.990 9.846.733Dönem Karı (Zararı)-2.806.342 383.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.926.738 2.146.018Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 567.620 522.790Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.674 -87.855Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 30.674 -87.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 165.769 127.509Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 853.361 1.207.948Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.028.498 -549.113Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler194.097 239.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 148.036 -172.084Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -876.520 -256.210Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -572 -385Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 3.819.825 1.141.543Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler52.946 -27.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.592.991 7.476.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler117.228 -626.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.448.011 -527.138Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-784.960 -127.916Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.204.096 -2.636.110Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.498.140 10.360.445Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.064 976.419Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)92.838 56.354Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.472.595 10.005.470Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.603 -104.918Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.792 -53.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-542.776 -909.665Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.696 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.201 1.695Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-681.281 -1.007.360Alınan Temettüler9 120.000 96.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.118.278 -5.742.921Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 36.227.065 39.137.343Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -31.294.726 -39.655.310Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -42.948 -24.191Türev Araçlardan Nakit Girişleri415.876 68.357Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-518.717 -376.228Ödenen Temettüler0 -3.793.851Ödenen Faiz-1.095.568 -1.478.721Alınan Faiz427.296 379.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.953.488 3.194.147Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 2.028.498 548.364NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.010 3.742.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.740.795 4.553.080DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.815.805 8.295.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.891.062 10.652.009Ticari Alacaklar6 4.675.650 4.787.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 738.802 995.837İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.936.848 3.792.069Diğer Alacaklar7 46.256 45.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.256 45.617Türev Araçlar17 1.064.327 303.992Stoklar8 7.233.811 9.468.581Peşin Ödenmiş Giderler12 223.508 236.762Diğer Dönen Varlıklar13 919.237 2.424.088ARA TOPLAM25.053.851 27.918.955TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.053.851 27.918.955DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.696 0Türev Araçlar17 123.366 98.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.124.986 1.362.777Maddi Duran Varlıklar10 20.531.155 20.334.715Kullanım Hakkı Varlıkları202.462 200.701Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 51.477 51.744Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.477 51.744Peşin Ödenmiş Giderler12 123.536 198.879Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.753.256 3.767.503Diğer Duran Varlıklar13 1.646.350 1.577.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.560.284 27.592.603TOPLAM VARLIKLAR53.614.135 55.511.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.594.029 1.798.683Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 5.626.077 3.379.019Ticari Borçlar6 9.351.301 17.816.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 149.400 226.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.201.901 17.590.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 99.176 147.409Diğer Borçlar16 34.019 55.409İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 1.759 28.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.260 27.112Türev Araçlar17 147.062 79.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.065 20.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 7.837 2.405Kısa Vadeli Karşılıklar14 292.413 117.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar105.787 15.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar186.626 101.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.696.631 4.703.955ARA TOPLAM21.889.610 28.120.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.889.610 28.120.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 21.440.299 13.898.092Türev Araçlar17 56.973 31.950Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.471 7.820Uzun Vadeli Karşılıklar14 345.506 316.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar345.506 316.052Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler771 838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.854.020 14.254.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.743.630 42.375.018ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.663.072 12.962.835Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.437.136 6.437.136Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.418.891 6.418.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.425.788 6.425.788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.897 -6.897Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.245 18.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.280.089 -1.850.305Yabancı Para Çevrim Farkları7.259 3.192Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.564.212 -2.100.116Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar276.864 246.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.277.999 5.752.162Net Dönem Karı veya Zararı-2.869.979 525.837Kontrol Gücü Olmayan Paylar207.433 173.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.870.505 13.136.540TOPLAM KAYNAKLAR53.614.135 55.511.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Transferler3.712.789 -3.712.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 25.575 339.782 339.782 6.808.072 39.794 6.847.866Dönem Karı (Zararı)339.782 339.782 339.782 43.655 383.437Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 25.575 6.468.290 -3.861 6.464.429Kar Payları-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -3.904 -2.073.710 -2.073.710 276.418 -1.797.292 503.343 5.752.162 339.782 6.091.944 12.838.850 160.994 12.999.844Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.067 -464.096 -464.096 30.245 -433.851 -2.869.979 -2.869.979 -3.299.763 33.728 -3.266.035Dönem Karı (Zararı)-2.869.979 -2.869.979 -2.869.979 63.637 -2.806.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.067 -464.096 -464.096 30.245 -433.851 -429.784 -29.909 -459.693Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 7.259 -2.564.212 -2.564.212 276.864 -2.287.348 503.343 6.277.999 -2.869.979 3.408.020 9.663.072 207.433 9.870.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 6.446.619 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 0 7.139.764 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 20.831 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 20.831 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 0 -713.976 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -713.976 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-459.693 17.810 -62.866 114.458Yabancı Para Çevrim Farkları4.067 -3.904 -18.423 -2.826Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-591.203 17.760 -74.095 142.446Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-591.203 17.760 -74.095 142.446Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar30.245 5.061 15.447 -1.889Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 30.245 5.061 15.447 -1.889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 97.198 -1.107 14.205 -23.273Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri97.198 -1.107 14.205 -23.273DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-459.693 6.464.429 -62.866 114.458TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.266.035 6.847.866 -457.832 -25.714Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.728 39.794 11.635 20.529Ana Ortaklık Payları-3.299.763 6.808.072 -469.467 -46.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885911BIST