***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 63.243.815 89.600.776Satışların Maliyeti20 -61.479.585 -84.716.489TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.764.230 4.884.287BRÜT KAR (ZARAR)1.764.230 4.884.287Genel Yönetim Giderleri21 -1.344.225 -1.277.213Pazarlama Giderleri21 -633.052 -482.074Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -34.972 -24.073Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 616.900 838.573Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -987.908 -1.709.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-619.027 2.230.137Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.805Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-152Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -29.615 197.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-646.837 2.427.378Finansman Gelirleri24 3.213.676 1.522.758Finansman Giderleri24 -6.362.233 -4.261.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.795.394 -311.348Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.372.469 896.678Dönem Vergi (Gideri) Geliri-13.310 -9.471Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.385.779 906.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.422.925 585.330DÖNEM KARI (ZARARI)-2.422.925 585.330Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar70.586 59.493Ana Ortaklık Payları-2.493.511 525.837Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) -9,96000000 2,10000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.114.010 11.334.588Dönem Karı (Zararı)-2.422.925 585.330Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.920.295 2.574.177Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 742.238 706.116Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-87.855Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -87.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 157.500 151.777Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 1.174.768 1.371.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.634.829 -883.805Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler392.344 537.019Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 29.615 -197.393Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.372.469 -896.678Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 3.442.893 1.917.033Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.805 152Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 3.444.698 1.916.881Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.765 -43.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.728.593 8.354.542Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.056.261 656.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.449.379 -381.602Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-65.279 -58.935Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.767.951 -2.615.981Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.707.698 10.348.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-469.142 572.752Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)697.121 -167.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.225.963 11.514.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.256 -105.823Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-98.697 -73.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-942.404 -1.240.172Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.696 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.188 1.195Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.188 1.195Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.082.896 -1.337.367Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.082.896 -1.337.367Alınan Temettüler9 120.000 96.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.958.947 -6.790.553Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 41.075.708 49.759.252Kredilerden Nakit Girişleri5 41.075.708 49.759.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -34.590.312 -50.788.791Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -34.590.312 -50.788.791Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.208 -34.535Türev Araçlardan Nakit Girişleri539.254 84.997Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-880.836 -649.449Ödenen Temettüler-5.606 -3.793.851Ödenen Faiz-1.630.755 -1.961.722Alınan Faiz513.702 593.546YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.130.553 3.303.863Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.634.829 883.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.765.382 4.187.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.740.795 4.553.080DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.506.177 8.740.795Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.825.292 10.652.009Ticari Alacaklar6 1.735.549 4.787.906İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 324.555 995.837İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.410.994 3.792.069Diğer Alacaklar7 18.690 45.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.690 45.617Türev Araçlar17 380.129 303.992Stoklar8 7.700.630 9.468.581Peşin Ödenmiş Giderler12 233.614 236.762Diğer Dönen Varlıklar13 769.242 2.424.088ARA TOPLAM30.663.146 27.918.955TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.663.146 27.918.955DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.696 0Türev Araçlar17 87.883 98.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.326.490 1.362.777Maddi Duran Varlıklar10 21.875.889 20.334.715Kullanım Hakkı Varlıkları199.005 200.701Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 62.369 51.744Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.369 51.744Peşin Ödenmiş Giderler12 134.786 198.879Ertelenmiş Vergi Varlığı25 5.002.427 3.767.503Diğer Duran Varlıklar13 1.812.831 1.577.543TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.505.376 27.592.603TOPLAM VARLIKLAR61.168.522 55.511.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.097.808 1.798.683Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 6.403.937 3.379.019Ticari Borçlar6 14.137.468 17.816.174İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 218.486 226.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.918.982 17.590.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 151.927 147.409Diğer Borçlar16 64.113 55.409İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 30.763 28.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.350 27.112Türev Araçlar17 762.828 79.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)129.254 20.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.459 2.405Kısa Vadeli Karşılıklar14 142.088 117.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.572 15.777Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar117.516 101.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.448.646 4.703.955ARA TOPLAM28.340.528 28.120.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.340.528 28.120.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 20.743.323 13.898.092Türev Araçlar17 45.490 31.950Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.504 7.820Uzun Vadeli Karşılıklar14 356.405 316.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar356.405 316.052Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler747 838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.155.469 14.254.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.495.997 42.375.018ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.446.401 12.962.835Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.487.238 6.437.136Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.439.187 6.418.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.447.028 6.425.788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.841 -6.897Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar48.051 18.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.923.330 -1.850.305Yabancı Para Çevrim Farkları-9.822 3.192Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.243.649 -2.100.116Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.243.649 -2.100.116Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar330.141 246.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.277.999 5.752.162Net Dönem Karı veya Zararı-2.493.511 525.837Kontrol Gücü Olmayan Paylar226.124 173.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.672.525 13.136.540TOPLAM KAYNAKLAR61.168.522 55.511.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Transferler3.712.789 -3.712.789 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -30.630 525.837 525.837 6.932.057 52.505 6.984.562Dönem Karı (Zararı)525.837 525.837 525.837 59.493 585.330Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -30.630 6.406.220 -6.988 6.399.232Kar Payları-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 -2.493.511 -2.493.511 -1.516.434 58.025 -1.458.409Dönem Karı (Zararı)-2.493.511 -2.493.511 -2.493.511 70.586 -2.422.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 977.077 -12.561 964.516Kar Payları-5.606 -5.606Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.422.925 585.330DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.050.095 6.433.511Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 1.134.711 7.139.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-818 -15.270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar29.806 19.788Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -406 -1.043Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 30.212 20.831Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-113.604 -710.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-113.604 -710.771Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-85.579 -34.279Yabancı Para Çevrim Farkları-13.014 3.192Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-13.014 3.192Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-118.837 -18.726Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-118.837 -18.726Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar83.522 -24.738Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)43.261 -34.666Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)40.261 9.928Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.250 5.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-37.250 5.993DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)964.516 6.399.232TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.458.409 6.984.562Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.025 52.505Ana Ortaklık Payları-1.516.434 6.932.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909170BIST