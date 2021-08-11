***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 53.508.708 26.219.118 33.687.718 9.279.581Satışların Maliyeti20 -49.017.527 -26.238.744 -30.723.863 -8.390.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.491.181 -19.626 2.963.855 889.500BRÜT KAR (ZARAR)4.491.181 -19.626 2.963.855 889.500Genel Yönetim Giderleri21 -722.459 -649.724 -368.527 -321.487Pazarlama Giderleri21 -505.781 -308.781 -312.331 -189.494Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -19.366 -18.700 -9.654 -8.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 441.284 405.246 266.077 270.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.350.903 -846.206 -591.247 -361.786ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.333.956 -1.437.791 1.948.173 278.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler351 396Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.274 -1.496Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 61.452 -226.034 51.910 -57.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.394.134 -1.663.474 1.998.587 221.141Finansman Gelirleri24 3.003.224 1.414.097 781.161 680.153Finansman Giderleri24 -4.060.737 -2.877.600 -1.483.075 -1.230.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)336.621 -3.126.977 1.296.673 -329.174Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri644.725 715.601 425.743 166.883Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.298 -4.116 -2.945 -1.756Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 653.023 719.717 428.688 168.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)981.346 -2.411.376 1.722.416 -162.291DÖNEM KARI (ZARARI)981.346 -2.411.376 1.722.416 -162.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41.978 38.473 22.553 22.548Ana Ortaklık Payları939.368 -2.449.849 1.699.863 -184.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 3,75000000 -9,78000000 6,79000000 -0,74000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI416.355 -329.167Dönem Karı (Zararı)981.346 -2.411.376Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.581.098 1.558.786Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 389.674 375.498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 127.555 118.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 198.562 460.499Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.993.698 -999.890Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler738.863 43.183Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -61.452 226.034Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-644.725 -715.601Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 1.274 -351Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 2.709.257 1.983.578Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler115.788 67.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.045.471 573.202Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.289.513 3.075.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.713.859 1.455.549Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-43.399 -456.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.364.273 3.965.110Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.481.086 -7.671.823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-658.632 -138.171Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-456.881 342.836Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları516.973 -279.388Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.280 -6.228Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-91.338 -43.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-509.614 -329.414Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-400 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri723 427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-589.937 -449.841Alınan Temettüler9 80.000 120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.537.736 7.076.107Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 11.650.265 26.822.732Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -13.279.509 -19.094.323Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -33.690 -29.157Türev Araçlardan Nakit Girişleri420.390 136.898Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.216.393 -405.151Ödenen Temettüler-20.020 0Ödenen Faiz-1.123.052 -676.391Alınan Faiz1.064.273 321.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.630.995 6.417.526Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 1.992.781 999.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-638.214 7.417.416DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.506.177 8.740.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.867.963 16.158.211Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.365.360 19.825.292Ticari Alacaklar6 6.004.582 1.735.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 853.348 324.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.151.234 1.410.994Diğer Alacaklar7 21.106 18.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.106 18.690Türev Araçlar17 419.892 380.129Stoklar8 15.064.903 7.700.630Peşin Ödenmiş Giderler12 313.163 233.614Diğer Dönen Varlıklar13 2.463.950 769.242ARA TOPLAM43.652.956 30.663.146TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.652.956 30.663.146DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.096 3.696Türev Araçlar17 91.519 87.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.316.118 1.326.490Maddi Duran Varlıklar10 22.129.339 21.875.889Kullanım Hakkı Varlıkları198.336 199.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 60.056 62.369Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar60.056 62.369Peşin Ödenmiş Giderler12 101.084 134.786Ertelenmiş Vergi Varlığı25 5.735.639 5.002.427Diğer Duran Varlıklar13 1.750.135 1.812.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.386.322 30.505.376TOPLAM VARLIKLAR75.039.278 61.168.522KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 966.010 2.097.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 11.358.792 6.403.937Ticari Borçlar6 26.620.711 14.137.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 317.921 218.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar26.302.790 13.918.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 95.349 151.927Diğer Borçlar16 42.440 64.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 0 30.763İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.440 33.350Türev Araçlar17 309.510 762.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.120 129.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.477 2.459Kısa Vadeli Karşılıklar14 241.937 142.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar89.766 24.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar152.171 117.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.152.677 4.448.646ARA TOPLAM43.796.023 28.340.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.796.023 28.340.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 18.308.202 20.743.323Türev Araçlar17 41.927 45.490Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.324 9.504Uzun Vadeli Karşılıklar14 359.823 356.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar359.823 356.405Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler711 747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.722.987 21.155.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.519.010 49.495.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.281.961 11.446.401Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.487.238 7.487.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.439.187 7.439.187Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.447.028 7.447.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.841 -7.841Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar48.051 48.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.027.138 -1.923.330Yabancı Para Çevrim Farkları35.289 -9.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.400.744 -2.243.649Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.400.744 -2.243.649Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar338.317 330.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.784.488 6.277.999Net Dönem Karı veya Zararı939.368 -2.493.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar238.307 226.124TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.520.268 11.672.525TOPLAM KAYNAKLAR75.039.278 61.168.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -2.265.010 -2.265.010 -2.348.134 2.765 -2.345.369Dönem Karı (Zararı)-2.265.010 -2.265.010 -2.265.010 15.925 -2.249.085Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -83.124 -13.160 -96.284Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 17.570 -2.207.110 -2.207.110 256.111 -1.933.429 503.343 6.277.999 -2.265.010 4.012.989 10.614.701 176.470 10.791.171Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.923.330 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Transferler-2.493.511 2.493.511 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.111 -157.095 -157.095 8.176 -103.808 939.368 939.368 835.560 32.203 867.763Dönem Karı (Zararı)939.368 939.368 939.368 41.978 981.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.111 -157.095 -157.095 8.176 -103.808 -103.808 -9.775 -113.583Kar Payları-20.020 -20.020Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 35.289 -2.400.744 -2.400.744 338.317 -2.027.138 503.343 3.784.488 939.368 4.723.856 12.281.961 238.307 12.520.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)981.346 -2.411.376 1.722.416 -162.291DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-113.583 -396.827 70.173 -300.543Yabancı Para Çevrim Farkları45.111 22.490 21.321 8.112Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-247.059 -517.108 6.822 -374.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-247.059 -517.108 6.822 -374.776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar8.176 14.798 6.998 5.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 8.176 14.798 6.998 5.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.189 82.993 35.032 60.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 80.189 82.993 35.032 60.815DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-113.583 -396.827 70.173 -300.543TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)867.763 -2.808.203 1.792.589 -462.834Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.203 22.093 23.266 19.328Ana Ortaklık Payları835.560 -2.830.296 1.769.323 -482.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957354BIST