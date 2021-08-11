***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2021 18:18
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 53.508.708 26.219.118 33.687.718 9.279.581
Satışların Maliyeti
20 -49.017.527 -26.238.744 -30.723.863 -8.390.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.491.181 -19.626 2.963.855 889.500
BRÜT KAR (ZARAR)
4.491.181 -19.626 2.963.855 889.500
Genel Yönetim Giderleri
21 -722.459 -649.724 -368.527 -321.487
Pazarlama Giderleri
21 -505.781 -308.781 -312.331 -189.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -19.366 -18.700 -9.654 -8.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 441.284 405.246 266.077 270.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.350.903 -846.206 -591.247 -361.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.333.956 -1.437.791 1.948.173 278.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
351 396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.274 -1.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 61.452 -226.034 51.910 -57.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.394.134 -1.663.474 1.998.587 221.141
Finansman Gelirleri
24 3.003.224 1.414.097 781.161 680.153
Finansman Giderleri
24 -4.060.737 -2.877.600 -1.483.075 -1.230.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
336.621 -3.126.977 1.296.673 -329.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
644.725 715.601 425.743 166.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.298 -4.116 -2.945 -1.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 653.023 719.717 428.688 168.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
981.346 -2.411.376 1.722.416 -162.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
981.346 -2.411.376 1.722.416 -162.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.978 38.473 22.553 22.548
Ana Ortaklık Payları
939.368 -2.449.849 1.699.863 -184.839
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 3,75000000 -9,78000000 6,79000000 -0,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
416.355 -329.167
Dönem Karı (Zararı)
981.346 -2.411.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.581.098 1.558.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 389.674 375.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 127.555 118.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 198.562 460.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.993.698 -999.890
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
738.863 43.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -61.452 226.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-644.725 -715.601
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 1.274 -351
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 2.709.257 1.983.578
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
115.788 67.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.045.471 573.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.289.513 3.075.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.713.859 1.455.549
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.399 -456.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.364.273 3.965.110
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.481.086 -7.671.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.632 -138.171
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-456.881 342.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
516.973 -279.388
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.280 -6.228
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-91.338 -43.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-509.614 -329.414
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
723 427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-589.937 -449.841
Alınan Temettüler
9 80.000 120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.537.736 7.076.107
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 11.650.265 26.822.732
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.279.509 -19.094.323
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -33.690 -29.157
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
420.390 136.898
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.216.393 -405.151
Ödenen Temettüler
-20.020 0
Ödenen Faiz
-1.123.052 -676.391
Alınan Faiz
1.064.273 321.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.630.995 6.417.526
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 1.992.781 999.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-638.214 7.417.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.506.177 8.740.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.867.963 16.158.211
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.365.360 19.825.292
Ticari Alacaklar
6 6.004.582 1.735.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 853.348 324.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.151.234 1.410.994
Diğer Alacaklar
7 21.106 18.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.106 18.690
Türev Araçlar
17 419.892 380.129
Stoklar
8 15.064.903 7.700.630
Peşin Ödenmiş Giderler
12 313.163 233.614
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.463.950 769.242
ARA TOPLAM
43.652.956 30.663.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.652.956 30.663.146
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.096 3.696
Türev Araçlar
17 91.519 87.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.316.118 1.326.490
Maddi Duran Varlıklar
10 22.129.339 21.875.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
198.336 199.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 60.056 62.369
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.056 62.369
Peşin Ödenmiş Giderler
12 101.084 134.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.735.639 5.002.427
Diğer Duran Varlıklar
13 1.750.135 1.812.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.386.322 30.505.376
TOPLAM VARLIKLAR
75.039.278 61.168.522
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 966.010 2.097.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.358.792 6.403.937
Ticari Borçlar
6 26.620.711 14.137.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 317.921 218.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.302.790 13.918.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 95.349 151.927
Diğer Borçlar
16 42.440 64.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 0 30.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.440 33.350
Türev Araçlar
17 309.510 762.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.120 129.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.477 2.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 241.937 142.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
89.766 24.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
152.171 117.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.152.677 4.448.646
ARA TOPLAM
43.796.023 28.340.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.796.023 28.340.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 18.308.202 20.743.323
Türev Araçlar
17 41.927 45.490
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.324 9.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 359.823 356.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
359.823 356.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
711 747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.722.987 21.155.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.519.010 49.495.997
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.281.961 11.446.401
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.487.238 7.487.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.439.187 7.439.187
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.447.028 7.447.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.841 -7.841
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
48.051 48.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.027.138 -1.923.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.289 -9.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.400.744 -2.243.649
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.400.744 -2.243.649
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
338.317 330.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.784.488 6.277.999
Net Dönem Karı veya Zararı
939.368 -2.493.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
238.307 226.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.520.268 11.672.525
TOPLAM KAYNAKLAR
75.039.278 61.168.522
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -2.265.010 -2.265.010 -2.348.134 2.765 -2.345.369
Dönem Karı (Zararı)
-2.265.010 -2.265.010 -2.265.010 15.925 -2.249.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.378 -106.994 -106.994 9.492 -83.124 -83.124 -13.160 -96.284
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 17.570 -2.207.110 -2.207.110 256.111 -1.933.429 503.343 6.277.999 -2.265.010 4.012.989 10.614.701 176.470 10.791.171
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.923.330 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Transferler
-2.493.511 2.493.511 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.111 -157.095 -157.095 8.176 -103.808 939.368 939.368 835.560 32.203 867.763
Dönem Karı (Zararı)
939.368 939.368 939.368 41.978 981.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.111 -157.095 -157.095 8.176 -103.808 -103.808 -9.775 -113.583
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 35.289 -2.400.744 -2.400.744 338.317 -2.027.138 503.343 3.784.488 939.368 4.723.856 12.281.961 238.307 12.520.268
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
981.346 -2.411.376 1.722.416 -162.291
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-113.583 -396.827 70.173 -300.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.111 22.490 21.321 8.112
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.059 -517.108 6.822 -374.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-247.059 -517.108 6.822 -374.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.176 14.798 6.998 5.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 8.176 14.798 6.998 5.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.189 82.993 35.032 60.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 80.189 82.993 35.032 60.815
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.583 -396.827 70.173 -300.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
867.763 -2.808.203 1.792.589 -462.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.203 22.093 23.266 19.328
Ana Ortaklık Payları
835.560 -2.830.296 1.769.323 -482.162
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957354
BIST