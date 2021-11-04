***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 94.501.535 43.254.101 40.992.827 17.034.983Satışların Maliyeti20 -86.952.425 -42.083.356 -37.934.898 -15.844.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.549.110 1.170.745 3.057.929 1.190.371BRÜT KAR (ZARAR)7.549.110 1.170.745 3.057.929 1.190.371Genel Yönetim Giderleri21 -1.158.178 -983.547 -435.719 -333.823Pazarlama Giderleri21 -842.144 -465.908 -336.363 -157.127Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -29.556 -27.384 -10.190 -8.684Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 718.508 541.818 277.224 136.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.727.756 -1.474.562 -376.853 -628.356ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.509.984 -1.238.838 2.176.028 198.953İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)23 393 572 1.667 221Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 305.510 -148.036 244.058 77.998FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.815.887 -1.386.302 2.421.753 277.172Finansman Gelirleri24 3.499.942 3.007.307 496.718 1.593.210Finansman Giderleri24 -5.823.772 -5.303.867 -1.763.035 -2.426.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.492.057 -3.682.862 1.155.436 -555.885Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri499.646 876.520 -145.079 160.919Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.672 -12.035 -3.374 -7.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 511.318 888.555 -141.705 168.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.991.703 -2.806.342 1.010.357 -394.966DÖNEM KARI (ZARARI)1.991.703 -2.806.342 1.010.357 -394.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar64.365 63.637 22.387 25.164Ana Ortaklık Payları1.927.338 -2.869.979 987.970 -420.130Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 7,70000000 -11,46000000 3,95000000 -1,68000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.012.028 -5.528.990Dönem Karı (Zararı)1.991.703 -2.806.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.480.196 2.926.738Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 586.385 567.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.674Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 30.674Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 177.389 165.769Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 296.152 853.361Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.930.429 -2.028.498Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.821.165 194.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -305.510 148.036Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -499.646 -876.520Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -393 -572Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 3.182.989 3.819.825Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler152.094 52.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.328.701 -5.592.991Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.226.847 117.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.719.509 1.448.011Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-350.468 -784.960Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.559.288 2.204.096Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.081.845 -8.498.140Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-393.356 -172.064Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-161.078 92.838Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.143.198 -5.472.595Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.214 -6.603Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-119.956 -49.792YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-809.265 -542.776Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-2.264 -3.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.367 22.201Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-888.368 -681.281Alınan Temettüler9 80.000 120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.561.092 4.118.278Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 12.982.635 36.227.065Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -15.481.506 -31.294.726Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -23.358 -42.948Türev Araçlardan Nakit Girişleri433.762 415.876Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-2.261.918 -518.717Ödenen Temettüler-20.020 0Ödenen Faiz-1.728.547 -1.095.568Alınan Faiz1.537.860 427.296YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.358.329 -1.953.488Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24 1.930.429 2.028.498NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)572.100 75.010DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.506.177 8.740.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.078.277 8.815.805Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.797.151 19.825.292Ticari Alacaklar6 7.940.663 1.735.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 1.297.052 324.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.643.611 1.410.994Diğer Alacaklar7 24.345 18.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.345 18.690Türev Araçlar17 736.152 380.129Stoklar8 16.259.918 7.700.630Peşin Ödenmiş Giderler12 271.642 233.614Diğer Dönen Varlıklar13 3.467.240 769.242ARA TOPLAM49.497.111 30.663.146TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.497.111 30.663.146DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.960 3.696Türev Araçlar17 82.328 87.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.562.874 1.326.490Maddi Duran Varlıklar10 22.237.507 21.875.889Kullanım Hakkı Varlıkları189.720 199.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 57.397 62.369Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.397 62.369Peşin Ödenmiş Giderler12 102.153 134.786Ertelenmiş Vergi Varlığı25 5.537.656 5.002.427Diğer Duran Varlıklar13 1.796.236 1.812.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.571.831 30.505.376TOPLAM VARLIKLAR81.068.942 61.168.522KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 414.318 2.097.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.006.964 6.403.937Ticari Borçlar6 31.220.516 14.137.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 27.203 218.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.193.313 13.918.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 103.050 151.927Diğer Borçlar16 39.543 64.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 0 30.763İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar39.543 33.350Türev Araçlar17 610.492 762.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)31.013 129.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.917 2.459Kısa Vadeli Karşılıklar14 304.380 142.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar130.302 24.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar174.078 117.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.489.079 4.448.646ARA TOPLAM49.222.272 28.340.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.222.272 28.340.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 17.641.815 20.743.323Türev Araçlar17 36.748 45.490Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.158 9.504Uzun Vadeli Karşılıklar14 355.952 356.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar355.952 356.405Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler692 747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.046.365 21.155.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.268.637 49.495.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.535.035 11.446.401Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.487.238 7.487.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.439.187 7.439.187Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.447.028 7.447.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.841 -7.841Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar48.051 48.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.762.034 -1.923.330Yabancı Para Çevrim Farkları42.884 -9.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.145.933 -2.243.649Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.145.933 -2.243.649Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar341.015 330.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.784.488 6.277.999Net Dönem Karı veya Zararı1.927.338 -2.493.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar265.270 226.124TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.800.305 11.672.525TOPLAM KAYNAKLAR81.068.942 61.168.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.067 -464.096 -464.096 30.245 -429.784 -2.869.979 -2.869.979 -3.299.763 33.728 -3.266.035Dönem Karı (Zararı)-2.869.979 -2.869.979 -2.869.979 63.637 -2.806.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.067 -464.096 -464.096 30.245 -429.784 -429.784 -29.909 -459.693Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 7.259 -2.564.212 -2.564.212 276.864 -2.280.089 503.343 6.277.999 -2.869.979 3.408.020 9.663.072 207.433 9.870.505Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.923.330 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Transferler-2.493.511 2.493.511 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.706 97.716 97.716 10.874 161.296 1.927.338 1.927.338 2.088.634 59.166 2.147.800Dönem Karı (Zararı)1.927.338 1.927.338 1.927.338 64.365 1.991.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.706 97.716 97.716 10.874 161.296 161.296 -5.199 156.097Kar Payları-20.020 -20.020Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 42.884 -2.145.933 -2.145.933 341.015 -1.762.034 503.343 3.784.488 1.927.338 5.711.826 13.535.035 265.270 13.800.305Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.991.703 -2.806.342 1.010.357 -394.966DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar156.097 -459.693 269.680 -62.866Yabancı Para Çevrim Farkları52.706 4.067 7.595 -18.423Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.606 -591.203 315.665 -74.095Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)68.606 -591.203 315.665 -74.095Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar10.874 30.245 2.698 15.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 10.874 30.245 2.698 15.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.911 97.198 -56.278 14.205Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 23.911 97.198 -56.278 14.205DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.097 -459.693 269.680 -62.866TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.147.800 -3.266.035 1.280.037 -457.832Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar59.166 33.728 26.963 11.635Ana Ortaklık Payları2.088.634 -3.299.763 1.253.074 -469.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974867BIST