***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 18:25
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 150.971.584 63.243.815
Satışların Maliyeti
20 -135.520.941 -61.479.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.450.643 1.764.230
BRÜT KAR (ZARAR)
15.450.643 1.764.230
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.793.787 -1.344.225
Pazarlama Giderleri
21 -1.409.076 -633.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -38.966 -34.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.222.382 616.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.966.605 -987.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.591 -619.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 107.950 1.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 592.989 -29.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.165.530 -646.837
Finansman Gelirleri
24 12.559.211 3.213.676
Finansman Giderleri
24 -11.563.562 -6.362.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.161.179 -3.795.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.274.996 1.372.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-62.734 -13.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.337.730 1.385.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.436.175 -2.422.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.436.175 -2.422.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.041 70.586
Ana Ortaklık Payları
3.319.134 -2.493.511
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 13,25000000 -9,96000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
593.625 2.114.010
Dönem Karı (Zararı)
3.436.175 -2.422.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-517.072 1.920.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 787.470 742.238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 295.924 157.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 586.243 1.174.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.617.898 -2.634.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.104.974 392.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -592.989 29.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.274.996 -1.372.469
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -107.950 -1.805
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 7.939.717 3.444.698
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
362.433 -11.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.167.429 2.728.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.819.424 3.056.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.007.354 1.449.379
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.394.173 -65.279
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.055.232 1.767.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.569.424 -3.707.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.354 -469.142
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.522.976 697.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
751.674 2.225.963
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.038 -13.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-146.011 -98.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.076.856 -942.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.693 -3.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.910 24.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.325.073 -1.082.896
Alınan Temettüler
9 80.000 120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.501.460 4.958.947
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 13.910.108 41.075.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -20.905.942 -34.590.312
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -32.045 -62.208
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
896.087 539.254
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.910.714 -880.836
Ödenen Temettüler
19 -20.020 -5.606
Ödenen Faiz
-2.482.361 -1.630.755
Alınan Faiz
2.043.427 513.702
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.984.691 6.130.553
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.617.543 2.634.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.367.148 8.765.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.506.177 8.740.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.139.029 17.506.177
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.400.235 19.825.292
Ticari Alacaklar
6 13.516.823 1.735.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 1.668.264 324.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.848.559 1.410.994
Diğer Alacaklar
7 20.541 18.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.541 18.690
Türev Araçlar
17 3.817.972 380.129
Stoklar
8 23.755.862 7.700.630
Peşin Ödenmiş Giderler
12 186.381 233.614
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.730.938 769.242
ARA TOPLAM
65.428.752 30.663.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.428.752 30.663.146
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.389 3.696
Türev Araçlar
17 44.213 87.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 2.150.156 1.326.490
Maddi Duran Varlıklar
10 26.288.463 21.875.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
182.156 199.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 66.801 62.369
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.801 62.369
Peşin Ödenmiş Giderler
12 94.639 134.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.377.848 5.002.427
Diğer Duran Varlıklar
13 1.896.584 1.812.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.106.249 30.505.376
TOPLAM VARLIKLAR
102.535.001 61.168.522
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 563.221 2.097.808
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.835.745 6.403.937
Ticari Borçlar
43.704.239 14.137.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 165.021 218.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.539.218 13.918.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 134.471 151.927
Diğer Borçlar
16 90.127 64.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 43.328 30.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.799 33.350
Türev Araçlar
17 3.302.177 762.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.315 129.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 38.393 2.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 200.116 142.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.387 24.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
180.729 117.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.100.767 4.448.646
ARA TOPLAM
64.001.571 28.340.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.001.571 28.340.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.218.575 20.743.323
Türev Araçlar
17 29.117 45.490
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.987 9.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 447.560 356.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
447.560 356.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
674 747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.705.913 21.155.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.707.484 49.495.997
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.557.210 11.446.401
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.033.759 7.487.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.944.761 7.439.187
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.957.223 7.447.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.462 -7.841
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.998 48.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.678.176 -1.923.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
297.679 -9.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.575.726 -2.243.649
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.575.726 -2.243.649
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
599.871 330.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.784.488 6.277.999
Net Dönem Karı veya Zararı
3.319.134 -2.493.511
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
270.307 226.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.827.517 11.672.525
TOPLAM KAYNAKLAR
102.535.001 61.168.522
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 -2.493.511 -2.493.511 -1.516.434 58.025 -1.458.409
Dönem Karı (Zararı)
-2.493.511 -2.493.511 -2.493.511 70.586 -2.422.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 977.077 -12.561 964.516
Kar Payları
-5.606 -5.606
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Transferler
-2.493.511 2.493.511 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.510.195 -4.621 3.505.574 40.947 3.546.521 307.501 -1.332.077 -1.332.077 269.730 -1.062.347 3.319.134 3.319.134 6.110.809 64.203 6.175.012
Dönem Karı (Zararı)
3.319.134 3.319.134 3.319.134 117.041 3.436.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.510.195 -4.621 3.505.574 40.947 3.546.521 307.501 -1.332.077 -1.332.077 269.730 -1.062.347 2.791.675 -52.838 2.738.837
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 11.033.759 297.679 -3.575.726 -3.575.726 599.871 -2.975.855 503.343 3.784.488 3.319.134 7.103.622 17.557.210 270.307 17.827.517
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.436.175 -2.422.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.546.483 1.050.095
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 3.853.192 1.134.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.779 -818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
40.947 29.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -447 -406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 41.394 30.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-341.877 -113.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-331.296 -113.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-807.646 -85.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
307.501 -13.014
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
307.501 -13.014
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.688 43.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
9 176.688 43.261
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753.865 -118.837
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.753.865 -118.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
93.042 40.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 93.042 40.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
368.988 -37.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 368.988 -37.250
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.738.837 964.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.175.012 -1.458.409
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.203 58.025
Ana Ortaklık Payları
6.110.809 -1.516.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002149
BIST