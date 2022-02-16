***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 150.971.584 63.243.815Satışların Maliyeti20 -135.520.941 -61.479.585TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.450.643 1.764.230BRÜT KAR (ZARAR)15.450.643 1.764.230Genel Yönetim Giderleri21 -1.793.787 -1.344.225Pazarlama Giderleri21 -1.409.076 -633.052Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -38.966 -34.972Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.222.382 616.900Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.966.605 -987.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)464.591 -619.027Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 107.950 1.805Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 592.989 -29.615FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.165.530 -646.837Finansman Gelirleri24 12.559.211 3.213.676Finansman Giderleri24 -11.563.562 -6.362.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.161.179 -3.795.394Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.274.996 1.372.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri-62.734 -13.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.337.730 1.385.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.436.175 -2.422.925DÖNEM KARI (ZARARI)3.436.175 -2.422.925Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar117.041 70.586Ana Ortaklık Payları3.319.134 -2.493.511Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 13,25000000 -9,96000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI593.625 2.114.010Dönem Karı (Zararı)3.436.175 -2.422.925Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-517.072 1.920.295Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 787.470 742.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 295.924 157.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 586.243 1.174.768Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.617.898 -2.634.829Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.104.974 392.344Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -592.989 29.615Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.274.996 -1.372.469Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -107.950 -1.805Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 7.939.717 3.444.698Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler362.433 -11.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.167.429 2.728.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.819.424 3.056.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.007.354 1.449.379Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.394.173 -65.279Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.055.232 1.767.951Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.569.424 -3.707.698Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.354 -469.142Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.522.976 697.121Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları751.674 2.225.963Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.038 -13.256Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-146.011 -98.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.076.856 -942.404Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.693 -3.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.910 24.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.325.073 -1.082.896Alınan Temettüler9 80.000 120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.501.460 4.958.947Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 13.910.108 41.075.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -20.905.942 -34.590.312Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -32.045 -62.208Türev Araçlardan Nakit Girişleri896.087 539.254Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-4.910.714 -880.836Ödenen Temettüler19 -20.020 -5.606Ödenen Faiz-2.482.361 -1.630.755Alınan Faiz2.043.427 513.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.984.691 6.130.553Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.617.543 2.634.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.367.148 8.765.382DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.506.177 8.740.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.139.029 17.506.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.400.235 19.825.292Ticari Alacaklar6 13.516.823 1.735.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 1.668.264 324.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.848.559 1.410.994Diğer Alacaklar7 20.541 18.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.541 18.690Türev Araçlar17 3.817.972 380.129Stoklar8 23.755.862 7.700.630Peşin Ödenmiş Giderler12 186.381 233.614Diğer Dönen Varlıklar13 3.730.938 769.242ARA TOPLAM65.428.752 30.663.146TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.428.752 30.663.146DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.389 3.696Türev Araçlar17 44.213 87.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 2.150.156 1.326.490Maddi Duran Varlıklar10 26.288.463 21.875.889Kullanım Hakkı Varlıkları182.156 199.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 66.801 62.369Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar66.801 62.369Peşin Ödenmiş Giderler12 94.639 134.786Ertelenmiş Vergi Varlığı25 6.377.848 5.002.427Diğer Duran Varlıklar13 1.896.584 1.812.831TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.106.249 30.505.376TOPLAM VARLIKLAR102.535.001 61.168.522KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 563.221 2.097.808Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 10.835.745 6.403.937Ticari Borçlar43.704.239 14.137.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 165.021 218.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar43.539.218 13.918.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 134.471 151.927Diğer Borçlar16 90.127 64.113İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16, 27 43.328 30.763İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46.799 33.350Türev Araçlar17 3.302.177 762.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.315 129.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 38.393 2.459Kısa Vadeli Karşılıklar14 200.116 142.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19.387 24.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar180.729 117.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 5.100.767 4.448.646ARA TOPLAM64.001.571 28.340.528TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.001.571 28.340.528UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 20.218.575 20.743.323Türev Araçlar17 29.117 45.490Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.987 9.504Uzun Vadeli Karşılıklar14 447.560 356.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar447.560 356.405Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler674 747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.705.913 21.155.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.707.484 49.495.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.557.210 11.446.401Ödenmiş Sermaye19 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları19 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.033.759 7.487.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.944.761 7.439.187Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.957.223 7.447.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.462 -7.841Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar88.998 48.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.678.176 -1.923.330Yabancı Para Çevrim Farkları297.679 -9.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.575.726 -2.243.649Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.575.726 -2.243.649Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar599.871 330.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.784.488 6.277.999Net Dönem Karı veya Zararı3.319.134 -2.493.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar270.307 226.124TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.827.517 11.672.525TOPLAM KAYNAKLAR102.535.001 61.168.522Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540Transferler525.837 -525.837 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 -2.493.511 -2.493.511 -1.516.434 58.025 -1.458.409Dönem Karı (Zararı)-2.493.511 -2.493.511 -2.493.511 70.586 -2.422.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.021.240 -944 1.020.296 29.806 1.050.102 -13.014 -143.533 -143.533 83.522 -60.011 977.077 -12.561 964.516Kar Payları-5.606 -5.606Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 7.487.238 -9.822 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Transferler-2.493.511 2.493.511 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.510.195 -4.621 3.505.574 40.947 3.546.521 307.501 -1.332.077 -1.332.077 269.730 -1.062.347 3.319.134 3.319.134 6.110.809 64.203 6.175.012Dönem Karı (Zararı)3.319.134 3.319.134 3.319.134 117.041 3.436.175Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.510.195 -4.621 3.505.574 40.947 3.546.521 307.501 -1.332.077 -1.332.077 269.730 -1.062.347 2.791.675 -52.838 2.738.837Kar Payları-20.020 -20.020Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 11.033.759 297.679 -3.575.726 -3.575.726 599.871 -2.975.855 503.343 3.784.488 3.319.134 7.103.622 17.557.210 270.307 17.827.517Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.436.175 -2.422.925DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.546.483 1.050.095Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 3.853.192 1.134.711Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.779 -818Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar40.947 29.806Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -447 -406Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 41.394 30.212Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-341.877 -113.604Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-331.296 -113.604Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-807.646 -85.579Yabancı Para Çevrim Farkları307.501 -13.014Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)307.501 -13.014Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)176.688 43.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)9 176.688 43.261Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.753.865 -118.837Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.753.865 -118.837Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar93.042 40.261Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 93.042 40.261Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler368.988 -37.250Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 368.988 -37.250DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.738.837 964.516TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.175.012 -1.458.409Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar64.203 58.025Ana Ortaklık Payları6.110.809 -1.516.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002149BIST