***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 06:36
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 76.541.226 19.820.990
Satışların Maliyeti
18 -71.236.895 -18.293.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.304.331 1.527.326
BRÜT KAR (ZARAR)
5.304.331 1.527.326
Genel Yönetim Giderleri
19 -592.418 -353.932
Pazarlama Giderleri
19 -443.417 -193.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -14.455 -9.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 805.549 175.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.303.250 -1.759.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.756.340 -614.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.296 222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 208.662 9.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.966.298 -604.453
Finansman Gelirleri
22 2.436.181 2.222.063
Finansman Giderleri
22 -4.340.317 -2.577.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.062.162 -960.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.751 218.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.970 -5.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -113.781 224.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
936.411 -741.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
936.411 -741.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.750 19.425
Ana Ortaklık Payları
895.661 -760.495
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 24 3,58000000 -3,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.290.313 -449.584
Dönem Karı (Zararı)
936.411 -741.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
560.757 2.362.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 212.803 192.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 158.450 70.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 517.458 54.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.313.446 -65.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.838 347.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -208.662 -9.542
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 125.751 -218.982
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.296 -222
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 1.860.950 1.936.081
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
194.911 54.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
877.909 -2.000.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.722.146 -2.028.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.408.033 -59.722
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.224.449 -1.261.993
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.370.268 -3.684.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.277.349 6.382.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.257 -761.798
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.714.301 -587.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.375.077 -379.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.970 -7.650
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.794 -62.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.405 -173.908
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.558 306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.153 -253.814
Alınan Temettüler
8 240.000 80.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.080.276 1.740.966
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.930.792 10.343.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.152.780 -8.270.806
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -22.265 0 -20.020
Ödenen Faiz
-592.967 -493.811
Alınan Faiz
151.490 524.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.788.558 1.117.474
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.313.446 64.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.475.112 1.182.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.139.029 17.506.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.663.917 18.688.532
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.315.983 20.400.235
Finansal Yatırımlar
262.819 0
Ticari Alacaklar
6 19.190.824 13.516.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 25 1.830.998 1.668.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.359.826 11.848.559
Diğer Alacaklar
24.383 20.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.383 20.541
Türev Araçlar
15 549.717 3.817.972
Stoklar
7 34.126.130 23.755.862
Peşin Ödenmiş Giderler
11 419.609 186.381
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.561.330 3.730.938
ARA TOPLAM
78.450.795 65.428.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.450.795 65.428.752
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.180 5.389
Türev Araçlar
15 88.019 44.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.154.377 2.150.156
Maddi Duran Varlıklar
9 26.313.569 26.288.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
181.142 182.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 60.661 66.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.661 66.801
Peşin Ödenmiş Giderler
11 109.259 94.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.304.483 6.377.848
Diğer Duran Varlıklar
12 1.981.276 1.896.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.200.966 37.106.249
TOPLAM VARLIKLAR