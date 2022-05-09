***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 76.541.226 19.820.990Satışların Maliyeti18 -71.236.895 -18.293.664TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.304.331 1.527.326BRÜT KAR (ZARAR)5.304.331 1.527.326Genel Yönetim Giderleri19 -592.418 -353.932Pazarlama Giderleri19 -443.417 -193.450Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -14.455 -9.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 805.549 175.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.303.250 -1.759.656ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.756.340 -614.217Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.296 222Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 208.662 9.542FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.966.298 -604.453Finansman Gelirleri22 2.436.181 2.222.063Finansman Giderleri22 -4.340.317 -2.577.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.062.162 -960.052Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-125.751 218.982Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -11.970 -5.353Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -113.781 224.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)936.411 -741.070DÖNEM KARI (ZARARI)936.411 -741.070Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar40.750 19.425Ana Ortaklık Payları895.661 -760.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 24 3,58000000 -3,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.290.313 -449.584Dönem Karı (Zararı)936.411 -741.070Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler560.757 2.362.139Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 212.803 192.934Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 158.450 70.632Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 517.458 54.280Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.313.446 -65.011Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.838 347.810Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -208.662 -9.542Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 125.751 -218.982Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -1.296 -222Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 1.860.950 1.936.081Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler194.911 54.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler877.909 -2.000.884Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.722.146 -2.028.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.408.033 -59.722Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)3.224.449 -1.261.993Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.370.268 -3.684.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.277.349 6.382.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler162.257 -761.798Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.714.301 -587.103Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.375.077 -379.815Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.970 -7.650Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-72.794 -62.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.405 -173.908Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.558 306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-240.153 -253.814Alınan Temettüler8 240.000 80.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.080.276 1.740.966Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 5.930.792 10.343.922Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -7.152.780 -8.270.806Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -22.265 0 -20.020Ödenen Faiz-592.967 -493.811Alınan Faiz151.490 524.113YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.788.558 1.117.474Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.313.446 64.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.475.112 1.182.355DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.139.029 17.506.177DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.663.917 18.688.532Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.315.983 20.400.235Finansal Yatırımlar262.819 0Ticari Alacaklar6 19.190.824 13.516.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 25 1.830.998 1.668.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.359.826 11.848.559Diğer Alacaklar24.383 20.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.383 20.541Türev Araçlar15 549.717 3.817.972Stoklar7 34.126.130 23.755.862Peşin Ödenmiş Giderler11 419.609 186.381Diğer Dönen Varlıklar12 4.561.330 3.730.938ARA TOPLAM78.450.795 65.428.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.450.795 65.428.752DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.180 5.389Türev Araçlar15 88.019 44.213Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 2.154.377 2.150.156Maddi Duran Varlıklar9 26.313.569 26.288.463Kullanım Hakkı Varlıkları181.142 182.156Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 60.661 66.801Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar60.661 66.801Peşin Ödenmiş Giderler11 109.259 94.639Ertelenmiş Vergi Varlığı23 7.304.483 6.377.848Diğer Duran Varlıklar12 1.981.276 1.896.584TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.200.966 37.106.249TOPLAM VARLIKLAR