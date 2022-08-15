***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 212.326.082 53.508.708 135.784.856 33.687.718Satışların Maliyeti18 -189.284.943 -49.017.527 -118.048.048 -30.723.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.041.139 4.491.181 17.736.808 2.963.855BRÜT KAR (ZARAR)23.041.139 4.491.181 17.736.808 2.963.855Genel Yönetim Giderleri19 -1.331.993 -722.459 -739.575 -368.527Pazarlama Giderleri19 -1.738.012 -505.781 -1.294.595 -312.331Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -27.068 -19.366 -12.613 -9.654Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.342.191 441.284 1.536.642 266.077Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -7.370.851 -2.350.903 -5.067.601 -591.247ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.915.406 1.333.956 12.159.066 1.948.173Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.259Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.274 -37 -1.496Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 334.211 61.452 125.549 51.910FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.250.876 1.394.134 12.284.578 1.998.587Finansman Gelirleri22 2.687.838 3.003.224 251.657 781.161Finansman Giderleri22 -5.923.667 -4.060.737 -1.583.350 -1.483.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.015.047 336.621 10.952.885 1.296.673Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-413.865 644.725 -288.114 425.743Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.634.248 -8.298 -1.622.278 -2.945Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.220.383 653.023 1.334.164 428.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.601.182 981.346 10.664.771 1.722.416DÖNEM KARI (ZARARI)11.601.182 981.346 10.664.771 1.722.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar94.117 41.978 53.367 22.553Ana Ortaklık Payları11.507.065 939.368 10.611.404 1.699.863Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 24 45,95000000 3,75000000 42,37000000 6,79000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.813.543 416.355Dönem Karı (Zararı)11.601.182 981.346Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.252.734 1.581.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 409.836 389.674Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler39.026 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 39.026 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 437.413 127.555Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 1.173.154 198.562Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.037.716 715.559Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.750.787 738.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 -334.211 -61.452Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler413.865 -644.725Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -1.259 1.274Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler326.407 115.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.105.214 -2.045.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.591.308 -4.289.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.934.503 -1.713.859Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)1.215.896 -43.399Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.184.055 -7.364.273Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.888.283 12.481.086Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.730.755 -658.632Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)980.146 -456.881Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.959.130 516.973Vergi İadeleri (Ödemeleri)-50.164 -9.280Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-95.423 -91.338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-637.584 -509.614Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.665 723Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-881.249 -589.937Alınan Temettüler8 240.000 80.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.326.628 -2.537.736Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 12.079.431 11.650.265Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -15.947.322 -13.279.509Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -56.589 -33.690Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.371.456 420.390Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-15.602.890 -1.216.393Ödenen Temettüler0 -20.020Ödenen Faiz-1.489.221 -1.123.052Alınan Faiz318.507 1.064.273YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.849.331 -2.630.995Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.371.185 1.992.781NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.220.516 -638.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.139.029 17.506.177DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.359.545 16.867.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.229.784 20.400.235Finansal Yatırımlar273.628 0Ticari Alacaklar6 26.999.095 13.516.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 25 3.397.444 1.668.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar23.601.651 11.848.559Diğer Alacaklar31.477 20.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.477 20.541Türev Araçlar15 2.601.321 3.817.972Stoklar7 46.900.891 23.755.862Peşin Ödenmiş Giderler11 373.759 186.381Diğer Dönen Varlıklar12 5.932.101 3.730.938ARA TOPLAM120.342.056 65.428.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR120.342.056 65.428.752DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar49.855 5.389Türev Araçlar15 44.968 44.213Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 2.328.652 2.150.156Maddi Duran Varlıklar9 26.728.639 26.288.463Kullanım Hakkı Varlıkları136.663 182.156Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 56.135 66.801Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.135 66.801Peşin Ödenmiş Giderler11 137.473 94.639Ertelenmiş Vergi Varlığı23 8.057.107 6.377.848Diğer Duran Varlıklar12 2.153.617 1.896.584TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.693.109 37.106.249TOPLAM VARLIKLAR160.035.165 102.535.001KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 584.209 563.221Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.310.974 10.835.745Ticari Borçlar6 83.469.920 43.704.239İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 25 358.394 165.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar83.111.526 43.539.218Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 147.714 134.471Diğer Borçlar76.709 90.127İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 0 43.328İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar76.709 46.799Türev Araçlar15 4.309.628 3.302.177Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)685.642 32.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.622.477 38.393Kısa Vadeli Karşılıklar13 473.519 200.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar153.116 19.387Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar320.403 180.729Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 8.362.458 5.100.767ARA TOPLAM112.043.250 64.001.571TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.043.250 64.001.571UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 19.207.072 20.218.575Türev Araçlar15 1.812 29.117Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.453 9.987Uzun Vadeli Karşılıklar13 621.649 447.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar621.649 447.560Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler637 674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.841.623 20.705.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER131.884.873 84.707.484ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.797.838 17.557.210Ödenmiş Sermaye17 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları17 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sı 520.441 297.679Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.149.210 -3.575.726Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.149.210 -3.575.726Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar684.156 599.871Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.103.622 3.784.488Net Dönem Karı veya Zararı11.507.065 3.319.134Kontrol Gücü Olmayan Paylar352.454 270.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.150.292 17.827.517TOPLAM KAYNAKLAR160.035.165 102.535.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 -9.822 7.477.416 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525Transferler-2.493.511 2.493.511 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.111 45.111 -157.095 -157.095 8.176 -148.919 939.368 939.368 835.560 32.203 867.763Dönem Karı (Zararı)939.368 939.368 939.368 41.978 981.346Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.111 45.111 -157.095 -157.095 8.176 -148.919 -103.808 -9.775 -113.583Kar Payları-20.020 -20.020Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 35.289 7.522.527 -2.400.744 -2.400.744 338.317 -2.062.427 503.343 3.784.488 939.368 4.723.856 12.281.961 238.307 12.520.268Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 297.679 11.331.438 -3.575.726 -3.575.726 599.871 -2.975.855 503.343 3.784.488 3.319.134 7.103.622 17.557.210 270.307 17.827.517Transferler3.319.134 -3.319.134 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)222.762 222.762 -1.573.484 -1.573.484 84.285 -1.489.199 11.507.065 11.507.065 10.240.628 82.147 10.322.775Dönem Karı (Zararı)11.507.065 11.507.065 11.507.065 94.117 11.601.182Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)222.762 222.762 -1.573.484 -1.573.484 84.285 -1.489.199 -1.266.437 -11.970 -1.278.407Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 520.441 11.554.200 -5.149.210 -5.149.210 684.156 -4.465.054 503.343 7.103.622 11.507.065 18.610.687 27.797.838 352.454 28.150.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.601.182 981.346 10.664.771 1.722.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.278.407 -113.583 1.520.525 70.173Yabancı Para Çevrim Farkları222.762 45.111 117.781 21.321Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.044.330 -247.059 1.935.558 6.822Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.044.330 -247.059 1.935.558 6.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar84.285 8.176 48.726 6.998Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)8 84.285 8.176 48.726 6.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler458.876 80.189 -581.540 35.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 458.876 80.189 -581.540 35.032DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.278.407 -113.583 1.520.525 70.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.322.775 867.763 12.185.296 1.792.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.147 32.203 44.068 23.266Ana Ortaklık Payları10.240.628 835.560 12.141.228 1.769.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055582BIST