***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:27
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 212.326.082 53.508.708 135.784.856 33.687.718
Satışların Maliyeti
18 -189.284.943 -49.017.527 -118.048.048 -30.723.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.041.139 4.491.181 17.736.808 2.963.855
BRÜT KAR (ZARAR)
23.041.139 4.491.181 17.736.808 2.963.855
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.331.993 -722.459 -739.575 -368.527
Pazarlama Giderleri
19 -1.738.012 -505.781 -1.294.595 -312.331
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -27.068 -19.366 -12.613 -9.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.342.191 441.284 1.536.642 266.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.370.851 -2.350.903 -5.067.601 -591.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.915.406 1.333.956 12.159.066 1.948.173
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.274 -37 -1.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 334.211 61.452 125.549 51.910
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.250.876 1.394.134 12.284.578 1.998.587
Finansman Gelirleri
22 2.687.838 3.003.224 251.657 781.161
Finansman Giderleri
22 -5.923.667 -4.060.737 -1.583.350 -1.483.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.015.047 336.621 10.952.885 1.296.673
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-413.865 644.725 -288.114 425.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.634.248 -8.298 -1.622.278 -2.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.220.383 653.023 1.334.164 428.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.601.182 981.346 10.664.771 1.722.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.601.182 981.346 10.664.771 1.722.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.117 41.978 53.367 22.553
Ana Ortaklık Payları
11.507.065 939.368 10.611.404 1.699.863
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 24 45,95000000 3,75000000 42,37000000 6,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.813.543 416.355
Dönem Karı (Zararı)
11.601.182 981.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.252.734 1.581.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 409.836 389.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39.026 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 39.026 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 437.413 127.555
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.173.154 198.562
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.037.716 715.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.750.787 738.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -334.211 -61.452
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
413.865 -644.725
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.259 1.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
326.407 115.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.105.214 -2.045.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.591.308 -4.289.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.934.503 -1.713.859
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.215.896 -43.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.184.055 -7.364.273
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.888.283 12.481.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.730.755 -658.632
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
980.146 -456.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.959.130 516.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.164 -9.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-95.423 -91.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-637.584 -509.614
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.665 723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-881.249 -589.937
Alınan Temettüler
8 240.000 80.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.326.628 -2.537.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 12.079.431 11.650.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -15.947.322 -13.279.509
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -56.589 -33.690
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.371.456 420.390
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.602.890 -1.216.393
Ödenen Temettüler
0 -20.020
Ödenen Faiz
-1.489.221 -1.123.052
Alınan Faiz
318.507 1.064.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.849.331 -2.630.995
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.371.185 1.992.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.220.516 -638.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.139.029 17.506.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.359.545 16.867.963
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.229.784 20.400.235
Finansal Yatırımlar
273.628 0
Ticari Alacaklar
6 26.999.095 13.516.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 25 3.397.444 1.668.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.601.651 11.848.559
Diğer Alacaklar
31.477 20.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.477 20.541
Türev Araçlar
15 2.601.321 3.817.972
Stoklar
7 46.900.891 23.755.862
Peşin Ödenmiş Giderler
11 373.759 186.381
Diğer Dönen Varlıklar
12 5.932.101 3.730.938
ARA TOPLAM
120.342.056 65.428.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.342.056 65.428.752
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
49.855 5.389
Türev Araçlar
15 44.968 44.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.328.652 2.150.156
Maddi Duran Varlıklar
9 26.728.639 26.288.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
136.663 182.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 56.135 66.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.135 66.801
Peşin Ödenmiş Giderler
11 137.473 94.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 8.057.107 6.377.848
Diğer Duran Varlıklar
12 2.153.617 1.896.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.693.109 37.106.249
TOPLAM VARLIKLAR
160.035.165 102.535.001
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 584.209 563.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.310.974 10.835.745
Ticari Borçlar
6 83.469.920 43.704.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 25 358.394 165.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
83.111.526 43.539.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 147.714 134.471
Diğer Borçlar
76.709 90.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 43.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.709 46.799
Türev Araçlar
15 4.309.628 3.302.177
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
685.642 32.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.622.477 38.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 473.519 200.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
153.116 19.387
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
320.403 180.729
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 8.362.458 5.100.767
ARA TOPLAM
112.043.250 64.001.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.043.250 64.001.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 19.207.072 20.218.575
Türev Araçlar
15 1.812 29.117
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.453 9.987
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 621.649 447.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
621.649 447.560
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
637 674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.841.623 20.705.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
131.884.873 84.707.484
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.797.838 17.557.210
Ödenmiş Sermaye
17 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sı 520.441 297.679
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.149.210 -3.575.726
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.149.210 -3.575.726
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
684.156 599.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.103.622 3.784.488
Net Dönem Karı veya Zararı
11.507.065 3.319.134
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
352.454 270.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.150.292 17.827.517
TOPLAM KAYNAKLAR
160.035.165 102.535.001
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 -9.822 7.477.416 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Transferler
-2.493.511 2.493.511 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.111 45.111 -157.095 -157.095 8.176 -148.919 939.368 939.368 835.560 32.203 867.763
Dönem Karı (Zararı)
939.368 939.368 939.368 41.978 981.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.111 45.111 -157.095 -157.095 8.176 -148.919 -103.808 -9.775 -113.583
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 35.289 7.522.527 -2.400.744 -2.400.744 338.317 -2.062.427 503.343 3.784.488 939.368 4.723.856 12.281.961 238.307 12.520.268
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 297.679 11.331.438 -3.575.726 -3.575.726 599.871 -2.975.855 503.343 3.784.488 3.319.134 7.103.622 17.557.210 270.307 17.827.517
Transferler
3.319.134 -3.319.134 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
222.762 222.762 -1.573.484 -1.573.484 84.285 -1.489.199 11.507.065 11.507.065 10.240.628 82.147 10.322.775
Dönem Karı (Zararı)
11.507.065 11.507.065 11.507.065 94.117 11.601.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
222.762 222.762 -1.573.484 -1.573.484 84.285 -1.489.199 -1.266.437 -11.970 -1.278.407
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 520.441 11.554.200 -5.149.210 -5.149.210 684.156 -4.465.054 503.343 7.103.622 11.507.065 18.610.687 27.797.838 352.454 28.150.292
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.601.182 981.346 10.664.771 1.722.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.278.407 -113.583 1.520.525 70.173
Yabancı Para Çevrim Farkları
222.762 45.111 117.781 21.321
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.044.330 -247.059 1.935.558 6.822
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.044.330 -247.059 1.935.558 6.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
84.285 8.176 48.726 6.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
8 84.285 8.176 48.726 6.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
458.876 80.189 -581.540 35.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 458.876 80.189 -581.540 35.032
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.278.407 -113.583 1.520.525 70.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.322.775 867.763 12.185.296 1.792.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.147 32.203 44.068 23.266
Ana Ortaklık Payları
10.240.628 835.560 12.141.228 1.769.323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055582
BIST