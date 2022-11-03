***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2022 06:00
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 365.738.864 95.599.650 150.608.799 41.493.466
Satışların Maliyeti
19 -322.428.181 -87.713.224 -131.111.115 -38.276.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.310.683 7.886.426 19.497.684 3.216.989
BRÜT KAR (ZARAR)
43.310.683 7.886.426 19.497.684 3.216.989
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.341.175 -1.208.574 -945.284 -459.852
Pazarlama Giderleri
20 -2.766.450 -842.144 -1.028.438 -336.363
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -42.825 -29.556 -15.757 -10.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.797.609 722.127 1.435.854 277.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.633.125 -2.758.307 -5.210.529 -395.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.324.717 3.769.972 13.733.530 2.292.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 162.386 220 129.488 1.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 514.326 305.510 180.115 244.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.001.429 4.075.702 14.043.133 2.537.949
Finansman Gelirleri
23 5.648.954 3.587.101 2.793.744 499.542
Finansman Giderleri
23 -9.891.249 -5.983.875 -3.589.686 -1.810.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.759.134 1.678.928 13.247.191 1.227.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.141.501 457.483 -1.628.523 -161.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.774.028 -39.855 -2.070.407 -13.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.632.527 497.338 441.884 -147.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.617.633 2.136.411 11.618.668 1.066.251
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.617.633 2.136.411 11.618.668 1.066.251
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
161.515 65.465 64.375 22.812
Ana Ortaklık Payları
23.456.118 2.070.946 11.554.293 1.043.439
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 25 85,22000000 8,27000000 41,98000000 4,54000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.136.587 4.162.624
Dönem Karı (Zararı)
23.617.633 2.136.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.281.990 3.675.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 680.255 631.563
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
226.204 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 226.204 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 823.427 226.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.539.776 355.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.439.817 -1.991.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.317.148 1.821.165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -514.326 -305.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.141.501 -457.483
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 2.346 -141
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
7.458.304 3.243.513
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.172 152.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.543.997 -1.464.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.541.913 -6.413.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.711.443 -2.729.944
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.073.730 -349.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.637.413 -8.559.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.582.159 17.147.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.254.183 -418.071
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.415.840 -142.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.355.626 4.347.567
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.824.580 -11.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-394.459 -173.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.458.815 -824.798
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -2.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-820 1.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.698.050 -903.800
Alınan Temettüler
9 240.055 80.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.048.367 -4.742.830
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 16.853.786 13.036.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -20.531.111 -15.664.619
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -63.762 -26.740
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.812.339 433.762
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.752.087 -2.261.918
Ödenen Temettüler
0 -20.020
Ödenen Faiz
-2.190.236 -1.803.329
Alınan Faiz
822.704 1.563.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.629.405 -1.405.004
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.439.817 1.991.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.069.222 586.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.913.462 17.999.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.982.684 18.585.791
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.093.559 21.176.186 20.319.133
Finansal Yatırımlar
2.226.497 0 0
Ticari Alacaklar
7 29.299.925 13.796.682 1.840.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 26 4.690.928 1.745.525 360.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.608.997 12.051.157 1.479.496
Diğer Alacaklar
83.193 20.566 19.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.193 20.566 19.464
Türev Araçlar
16 3.805.955 3.823.700 381.895
Stoklar
8 35.168.735 23.757.526 7.700.630
Peşin Ödenmiş Giderler
12 853.327 193.490 238.938
Diğer Dönen Varlıklar
13 10.277.719 3.747.234 781.270
ARA TOPLAM
121.808.910 66.515.384 31.281.757
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.808.910 66.515.384 31.281.757
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
86.212 5.697 4.004
Türev Araçlar
16 73.868 44.213 87.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 2.559.844 2.150.156 1.326.490
Maddi Duran Varlıklar
10 28.877.524 28.316.299 23.457.048
Kullanım Hakkı Varlıkları
148.942 185.775 202.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 534.300 562.785 255.241
Şerefiye
599 599 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 533.701 562.186 255.241
Peşin Ödenmiş Giderler
12 620.429 123.436 145.543
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.460.575 6.436.140 5.023.992
Diğer Duran Varlıklar
13 2.316.548 1.917.226 1.830.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.678.242 39.741.727 32.332.472
TOPLAM VARLIKLAR
164.487.152 106.257.111 63.614.229
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 806.169 631.946 2.099.840
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 12.691.284 10.996.265 6.434.389
Ticari Borçlar
7 68.217.250 43.837.455 14.204.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 953.837 182.912 233.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
67.263.413 43.654.543 13.970.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 215.904 135.876 152.960
Diğer Borçlar
120.043 323.018 308.769
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 43.328 30.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
120.043 279.690 278.006
Türev Araçlar
16 1.123.790 3.466.572 769.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
312.976 32.315 129.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.018.952 69.764 2.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 759.238 219.166 174.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
214.518 19.387 24.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
544.720 199.779 149.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 8.433.339 5.116.325 4.490.727
ARA TOPLAM
94.698.945 64.828.702 28.766.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.698.945 64.828.702 28.766.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.027.280 21.565.453 21.147.715
Diğer Borçlar
0 0 207.407
Türev Araçlar
16 0 73.058 78.001
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.621 9.987 9.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 675.498 454.999 361.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
675.498 454.999 361.327
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 172.839 155.210 63.354
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
651 88.702 55.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.887.889 22.347.409 21.922.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.586.834 87.176.111 50.688.796
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.481.516 18.808.958 12.697.579
Ödenmiş Sermaye
18 275.257 275.257 275.257
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.344.243 1.344.243 1.344.243
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.000.699 1.000.699 1.000.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.086.822 11.086.822 7.518.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.997.824 10.997.824 7.470.314
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.010.545 11.010.545 7.478.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.721 -12.721 -8.100
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.998 88.998 48.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.466 -2.904.974 -1.953.059
Yabancı Para Çevrim Farkları
678.671 297.679 -9.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.102.438 -3.802.524 -2.273.378
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.102.438 -3.802.524 -2.273.378
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
735.233 599.871 330.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 503.343 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.503.568 4.008.731 6.357.914
Net Dönem Karı veya Zararı
23.456.118 3.494.837 -2.349.183
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
418.802 272.042 227.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.900.318 19.081.000 12.925.433
TOPLAM KAYNAKLAR
164.487.152 106.257.111 63.614.229
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 7.478.414 -8.100 7.470.314 48.051 -9.822 7.508.543 -2.273.378 -2.273.378 330.141 -1.943.237 503.343 6.357.914 -2.349.183 4.008.731 12.697.579 227.854 12.925.433
Transferler
-2.349.183 2.349.183 0 2.211.624 60.108 2.271.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.706 52.706 77.098 77.098 10.874 87.972 2.070.946 2.070.946 2.070.946 65.465 2.136.411
Dönem Karı (Zararı)
2.070.946 2.070.946 140.678 -5.357 135.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.706 52.706 77.098 77.098 10.874 87.972
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 7.478.414 -8.100 7.470.314 48.051 42.884 7.561.249 -2.196.280 -2.196.280 341.015 -1.855.265 503.343 4.008.731 2.070.946 6.079.677 14.909.203 267.942 15.177.145
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 11.010.545 -12.721 10.997.824 88.998 297.679 11.384.501 -3.802.524 -3.802.524 599.871 -3.202.653 503.343 4.008.731 3.494.837 7.503.568 18.808.958 272.042 19.081.000
Transferler
3.494.837 -3.494.837 0 26.672.558 146.760 26.819.318
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
380.992 380.992 2.700.086 2.700.086 135.362 2.835.448 23.456.118 23.456.118 23.456.118 161.515 23.617.633
Dönem Karı (Zararı)
23.456.118 23.456.118 3.216.440 -14.755 3.201.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
380.992 380.992 2.700.086 2.700.086 135.362 2.835.448
Dönem Sonu Bakiyeler
275.257 1.344.243 1.000.699 10.997.824 11.010.545 -12.721 10.997.824 88.998 678.671 11.765.493 -1.102.438 -1.102.438 735.233 -367.205 503.343 7.503.568 23.456.118 30.959.686 45.481.516 418.802 45.900.318
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.617.633 2.136.411 11.618.668 1.066.251
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.201.685 135.321 4.452.912 245.968
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
380.992 52.706 158.230 7.595
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.311.052 49.456 5.313.882 292.600
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.311.052 49.456 5.313.882 292.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
135.362 10.874 51.077 2.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 135.362 10.874 51.077 2.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-625.721 22.285 -1.070.277 -56.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -625.721 22.285 -1.070.277 -56.925
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.201.685 135.321 4.452.912 245.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.819.318 2.271.732 16.071.580 1.312.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
146.760 60.108 61.383 27.208
Ana Ortaklık Payları
26.672.558 2.211.624 16.010.197 1.285.011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076427
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