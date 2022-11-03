***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 365.738.864 95.599.650 150.608.799 41.493.466Satışların Maliyeti19 -322.428.181 -87.713.224 -131.111.115 -38.276.477TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.310.683 7.886.426 19.497.684 3.216.989BRÜT KAR (ZARAR)43.310.683 7.886.426 19.497.684 3.216.989Genel Yönetim Giderleri20 -2.341.175 -1.208.574 -945.284 -459.852Pazarlama Giderleri20 -2.766.450 -842.144 -1.028.438 -336.363Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -42.825 -29.556 -15.757 -10.190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.797.609 722.127 1.435.854 277.727Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.633.125 -2.758.307 -5.210.529 -395.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.324.717 3.769.972 13.733.530 2.292.502Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 162.386 220 129.488 1.389Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 514.326 305.510 180.115 244.058FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.001.429 4.075.702 14.043.133 2.537.949Finansman Gelirleri23 5.648.954 3.587.101 2.793.744 499.542Finansman Giderleri23 -9.891.249 -5.983.875 -3.589.686 -1.810.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.759.134 1.678.928 13.247.191 1.227.468Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.141.501 457.483 -1.628.523 -161.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -3.774.028 -39.855 -2.070.407 -13.378Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.632.527 497.338 441.884 -147.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.617.633 2.136.411 11.618.668 1.066.251DÖNEM KARI (ZARARI)23.617.633 2.136.411 11.618.668 1.066.251Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar161.515 65.465 64.375 22.812Ana Ortaklık Payları23.456.118 2.070.946 11.554.293 1.043.439Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 25 85,22000000 8,27000000 41,98000000 4,54000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.136.587 4.162.624Dönem Karı (Zararı)23.617.633 2.136.411Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.281.990 3.675.758Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 680.255 631.563Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler226.204 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 226.204 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 823.427 226.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 1.539.776 355.251Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.439.817 -1.991.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.317.148 1.821.165Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -514.326 -305.510Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.141.501 -457.483Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 2.346 -141Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler7.458.304 3.243.513Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler47.172 152.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.543.997 -1.464.602Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.541.913 -6.413.359Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.711.443 -2.729.944Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.073.730 -349.096Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.637.413 -8.559.288Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.582.159 17.147.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.254.183 -418.071Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.415.840 -142.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.355.626 4.347.567Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.824.580 -11.214Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-394.459 -173.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.458.815 -824.798Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -2.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-820 1.266Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.698.050 -903.800Alınan Temettüler9 240.055 80.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.048.367 -4.742.830Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 16.853.786 13.036.658Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -20.531.111 -15.664.619Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -63.762 -26.740Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.812.339 433.762Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-12.752.087 -2.261.918Ödenen Temettüler0 -20.020Ödenen Faiz-2.190.236 -1.803.329Alınan Faiz822.704 1.563.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.629.405 -1.405.004Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.439.817 1.991.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.069.222 586.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.913.462 17.999.559DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.982.684 18.585.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 40.093.559 21.176.186 20.319.133Finansal Yatırımlar2.226.497 0 0Ticari Alacaklar7 29.299.925 13.796.682 1.840.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 26 4.690.928 1.745.525 360.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.608.997 12.051.157 1.479.496Diğer Alacaklar83.193 20.566 19.464İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar83.193 20.566 19.464Türev Araçlar16 3.805.955 3.823.700 381.895Stoklar8 35.168.735 23.757.526 7.700.630Peşin Ödenmiş Giderler12 853.327 193.490 238.938Diğer Dönen Varlıklar13 10.277.719 3.747.234 781.270ARA TOPLAM121.808.910 66.515.384 31.281.757TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.808.910 66.515.384 31.281.757DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar86.212 5.697 4.004Türev Araçlar16 73.868 44.213 87.883Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 2.559.844 2.150.156 1.326.490Maddi Duran Varlıklar10 28.877.524 28.316.299 23.457.048Kullanım Hakkı Varlıkları148.942 185.775 202.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 534.300 562.785 255.241Şerefiye599 599 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 533.701 562.186 255.241Peşin Ödenmiş Giderler12 620.429 123.436 145.543Ertelenmiş Vergi Varlığı24 7.460.575 6.436.140 5.023.992Diğer Duran Varlıklar13 2.316.548 1.917.226 1.830.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.678.242 39.741.727 32.332.472TOPLAM VARLIKLAR164.487.152 106.257.111 63.614.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 806.169 631.946 2.099.840Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 12.691.284 10.996.265 6.434.389Ticari Borçlar7 68.217.250 43.837.455 14.204.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 26 953.837 182.912 233.955İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar67.263.413 43.654.543 13.970.220Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 215.904 135.876 152.960Diğer Borçlar120.043 323.018 308.769İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 43.328 30.763İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar120.043 279.690 278.006Türev Araçlar16 1.123.790 3.466.572 769.707Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)312.976 32.315 129.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.018.952 69.764 2.459Kısa Vadeli Karşılıklar14 759.238 219.166 174.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar214.518 19.387 24.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar544.720 199.779 149.579Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 8.433.339 5.116.325 4.490.727ARA TOPLAM94.698.945 64.828.702 28.766.431TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.698.945 64.828.702 28.766.431UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 23.027.280 21.565.453 21.147.715Diğer Borçlar0 0 207.407Türev Araçlar16 0 73.058 78.001Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.621 9.987 9.504Uzun Vadeli Karşılıklar14 675.498 454.999 361.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar675.498 454.999 361.327Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 172.839 155.210 63.354Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler651 88.702 55.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.887.889 22.347.409 21.922.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER118.586.834 87.176.111 50.688.796ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.481.516 18.808.958 12.697.579Ödenmiş Sermaye18 275.257 275.257 275.257Sermaye Düzeltme Farkları18 1.344.243 1.344.243 1.344.243Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.000.699 1.000.699 1.000.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.086.822 11.086.822 7.518.365Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.997.824 10.997.824 7.470.314Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.010.545 11.010.545 7.478.414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.721 -12.721 -8.100Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar88.998 88.998 48.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)311.466 -2.904.974 -1.953.059Yabancı Para Çevrim Farkları678.671 297.679 -9.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.102.438 -3.802.524 -2.273.378Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.102.438 -3.802.524 -2.273.378Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar735.233 599.871 330.141Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 503.343 503.343 503.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.503.568 4.008.731 6.357.914Net Dönem Karı veya Zararı23.456.118 3.494.837 -2.349.183Kontrol Gücü Olmayan Paylar418.802 272.042 227.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.900.318 19.081.000 12.925.433TOPLAM KAYNAKLAR164.487.152 106.257.111 63.614.229Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler275.257 1.344.243 1.000.699 7.478.414 -8.100 7.470.314 48.051 -9.822 7.508.543 -2.273.378 -2.273.378 330.141 -1.943.237 503.343 6.357.914 -2.349.183 4.008.731 12.697.579 227.854 12.925.433Transferler-2.349.183 2.349.183 0 2.211.624 60.108 2.271.732Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.706 52.706 77.098 77.098 10.874 87.972 2.070.946 2.070.946 2.070.946 65.465 2.136.411Dönem Karı (Zararı)2.070.946 2.070.946 140.678 -5.357 135.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.706 52.706 77.098 77.098 10.874 87.972Kar Payları-20.020 -20.020Dönem Sonu Bakiyeler275.257 1.344.243 1.000.699 7.478.414 -8.100 7.470.314 48.051 42.884 7.561.249 -2.196.280 -2.196.280 341.015 -1.855.265 503.343 4.008.731 2.070.946 6.079.677 14.909.203 267.942 15.177.145Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler275.257 1.344.243 1.000.699 11.010.545 -12.721 10.997.824 88.998 297.679 11.384.501 -3.802.524 -3.802.524 599.871 -3.202.653 503.343 4.008.731 3.494.837 7.503.568 18.808.958 272.042 19.081.000Transferler3.494.837 -3.494.837 0 26.672.558 146.760 26.819.318Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)380.992 380.992 2.700.086 2.700.086 135.362 2.835.448 23.456.118 23.456.118 23.456.118 161.515 23.617.633Dönem Karı (Zararı)23.456.118 23.456.118 3.216.440 -14.755 3.201.685Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)380.992 380.992 2.700.086 2.700.086 135.362 2.835.448Dönem Sonu Bakiyeler275.257 1.344.243 1.000.699 10.997.824 11.010.545 -12.721 10.997.824 88.998 678.671 11.765.493 -1.102.438 -1.102.438 735.233 -367.205 503.343 7.503.568 23.456.118 30.959.686 45.481.516 418.802 45.900.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.617.633 2.136.411 11.618.668 1.066.251DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.201.685 135.321 4.452.912 245.968Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları380.992 52.706 158.230 7.595Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.311.052 49.456 5.313.882 292.600Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.311.052 49.456 5.313.882 292.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar135.362 10.874 51.077 2.698Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)9 135.362 10.874 51.077 2.698Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-625.721 22.285 -1.070.277 -56.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -625.721 22.285 -1.070.277 -56.925DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.201.685 135.321 4.452.912 245.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.819.318 2.271.732 16.071.580 1.312.219Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar146.760 60.108 61.383 27.208Ana Ortaklık Payları26.672.558 2.211.624 16.010.197 1.285.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076427BIST