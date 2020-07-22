***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
22.07.2020 19:06
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 2. çeyrek Finansal Sonuçları 12.08.2020 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 12/08/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861253
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05411,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 7,96
|Açılış
|: 411,77
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
411,89
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6873
|8,7308
|% 0,34
|
|Frank
|7,3369
|7,3811
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|28,22
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,51
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.741
|2.753
|37,60
|
|Yarım
|1.330
|1.347
|18,40
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,20
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|1,48
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|0,27
|
|B. Petrol
|44,11
|44,11
|-0,21
|
Seans Raporu
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