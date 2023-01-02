***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
02.01.2023 18:54
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 8 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaz. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 08/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092383
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0749
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.097,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7046
|18,7170
|% 0,08
|
|Euro
|19,9316
|19,9527
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,4699
|22,5826
|% -0,31
|
|Frank
|20,1301
|20,2514
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,08
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.437
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.602
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem