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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

12.02.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2020 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır  
Akdeniz Kompleks Marjı 
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisi 1,5 – 2,5 $/v
Tüpraş Net Marjı 
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 4,5 – 5,5 $/v  
Operasyonel Hedefler 
Kapasite kullanım: %95-100
Üretim: ~28 milyon ton
Toplam Satış: ~29 milyon ton
Yatırımlar 
Rafinaj yatırımları beklentisi ~200 Milyon 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818658


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 13,17 163.137.117 % 19,95  
HUBVC 44,90 11.722.773 % 15,31  
GYHOL 29,44 4.998.114 % 15,00  
OZBAL 2,61 31.364.144 % 14,98  
SNPAM 8,23 2.266.023 % 14,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8243 7,8636 % 0,65  
Frank 6,1662 6,2033 % 0,36  
Riyal 1,6090 1,6171 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 -0,85  
Altın Gr. 305 305 1,74  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,48 17,53 -0,15  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 55,73 55,73 1,72  
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