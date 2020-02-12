***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadırAkdeniz Kompleks MarjıAkdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisi 1,5 – 2,5 $/vTüpraş Net MarjıNet Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 4,5 – 5,5 $/vOperasyonel HedeflerKapasite kullanım: %95-100Üretim: ~28 milyon tonToplam Satış: ~29 milyon tonYatırımlarRafinaj yatırımları beklentisi ~200 Milyonİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818658BIST