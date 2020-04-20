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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

20.04.2020 22:00
GÜNCEL HABERLER



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi ve marjları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeni ile 12.02.2020 tarihinde açıkladığımız 2020 yılı için geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.
Bu çerçevede, 2020 yılı için öngördüğümüz üretim beklentimiz ~28 milyon tondan, ~24 milyon tona, satış beklentimiz de ~29 milyon tondan ~25 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentimiz %95 – 100 aralığından %80 – 85 aralığına revize edilmiştir.
Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentimiz 4.5 – 5.5$/v seviyesinden 3.0 – 4.0$/v seviyesine revize edilmiştir.
Akdeniz Kompleks Marjı beklentimiz 1.5 – 2.5$/v seviyesinden 1.0 – 2.0$/v seviyesine revize edilmiştir.
Rafinaj yatırımları beklentimiz ~200 milyon USD'den ~125 milyon USD'ye revize edilmiştir.
Yukarıda yer verilen beklentiler hazırlanırken, Covid-19 salgınının ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin talebi üzerindeki etkilerinin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839411


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