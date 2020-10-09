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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

09.10.2020 22:00
GÜNCEL HABERLER



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için beklentilerimizi, etkilerin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayımı ile aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk.
Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.
2020 yılı için öngördüğümüz üretim beklentimiz ~24 milyon tondan ~22 milyon tona, satış beklentimiz de ~25 milyon tondan ~23 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentimiz de %80 – 85 aralığından %75 – 80 aralığına düşürülmüştür.
Akdeniz Kompleks Marjı beklentimiz 1.0 – 2.0$/v seviyesinden ~-0.5$/v seviyesine, Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentimiz ise 3.0 – 4.0$/v seviyesinden ~1.0$/v seviyesine revize edilmiştir.
Son olarak, rafinaj yatırımları beklentimiz ~125 milyon USD'den ~115 milyon USD'ye düşürülmüştür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880598


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