***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yılı revize beklentilerimiz aşağıda yer almaktadırAkdeniz Kompleks Rafineri MarjıAkdeniz Rafineri Marjı beklentisi 1,5 – 2,0 $/v. (önceki: 0,0-0,5)Tüpraş Net Rafineri MarjıTüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi 4,5 – 5,0 $/v. (önceki: 2,5-3,5)Operasyonel HedeflerKapasite kullanım: %85-90Üretim: ~25-26 milyon tonToplam satış: ~26-27 milyon tonYatırımlarToplam yatırımlar beklentisi ~175 Milyon $. (önceki: ~ 200)Petrol ürün marjlarındaki yükselişe bağlı rafinaj sektörü performans göstergesi olan Akdeniz rafineri marjı ve Tüpraş Rafineri Marj beklentisinde yukarı yönlü revizyon ihtiyacı doğmuştur.İşbu açıklamamızın ingilizce çevirisi ekte yer alamakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974870BIST