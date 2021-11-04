***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.11.2021 18:22
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı revize beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı
Akdeniz Rafineri Marjı beklentisi 1,5 – 2,0 $/v. (önceki: 0,0-0,5)
Tüpraş Net Rafineri Marjı
Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi 4,5 – 5,0 $/v. (önceki: 2,5-3,5)
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %85-90
Üretim: ~25-26 milyon ton
Toplam satış: ~26-27 milyon ton
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~175 Milyon $. (önceki: ~ 200)
Petrol ürün marjlarındaki yükselişe bağlı rafinaj sektörü performans göstergesi olan Akdeniz rafineri marjı ve Tüpraş Rafineri Marj beklentisinde yukarı yönlü revizyon ihtiyacı doğmuştur.
İşbu açıklamamızın ingilizce çevirisi ekte yer alamakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974870
BIST