***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.05.2022 06:37
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır
Tüpraş Net Marjı
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 8 – 9 $/v (önceki: 4 - 5 $/v)
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %90-95 (değişiklik yok)
Üretim: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)
Toplam Satış: ~28-29 milyon ton (değişiklik yok)
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~300 Milyon $ (değişiklik yok)
Yatırımlarımızın yaklaşık %45'i enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır.
Akdeniz Kompleks Marjı
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı, teorik bir hesaplama olup, petrol piyasalarında son dönemde gözlemlenen yüksek volatiliten ötürü gösterge niteliğini kaybetmiştir. Bu şartlar göz önünde bulundurularak, piyasa koşulları normalleşene kadar bu göstergeye ilişkin beklenti paylaşımı durdurulmuştur.
Net Rafineri Marjı
Net Rafineri Marjı beklentimiz hazırlanırken, yüksek seviyelerde seyreden ürün marjlarının ikinci çeyrek sonuna doğru kademeli olarak sezon normallerine döneceği varsayılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027600
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
0
En Düşük
0
18:0514,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0335
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05900,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,35
|Açılış
|: 900,86
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|28,80
|47.452.865
|% 0,00
|
|ATATP
|59,75
|7.015.965
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,33
|39.406.511
|% 0,00
|
|BASGZ
|15,08
|114.918.811
|% 0,00
|
|ESCAR
|35,98
|8.833.777
|% 0,00
|
|ANGEN
|28,80
|47.452.865
|% 0,00
|
|ATATP
|59,75
|7.015.965
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,33
|39.406.511
|% 0,00
|
|BASGZ
|15,08
|114.918.811
|% 0,00
|
|ESCAR
|35,98
|8.833.777
|% 0,00
|
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 0,00
|
|KONKA
|21,34
|168.245.232
|% 0,00
|
|GESAN
|24,80
|133.462.980
|% 0,00
|
|GENIL
|19,88
|116.047.466
|% 0,00
|
|BASGZ
|15,08
|114.918.811
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,71
|31.599.469
|% 0,00
|
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 0,00
|
|HUNER
|3,12
|40.894.146
|% 0,00
|
|CONSE
|4,08
|40.831.918
|% 0,00
|
|KLSYN
|2,10
|18.840.809
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9725
|14,9794
|% 0,23
|
|Euro
|15,7324
|15,7407
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,3192
|18,4111
|% -0,34
|
|Frank
|15,0013
|15,0917
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9795
|3,9994
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-10,98
|
|Altın Gr.
|900
|901
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,68
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,33
|