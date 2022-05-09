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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

09.05.2022 06:37
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır
Tüpraş Net Marjı
Net Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 8 – 9 $/v  (önceki: 4 - 5 $/v)
Operasyonel Hedefler
Kapasite kullanım: %90-95 (değişiklik yok)
Üretim: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)
Toplam Satış: ~28-29 milyon ton (değişiklik yok)
Yatırımlar
Toplam yatırımlar beklentisi ~300 Milyon $ (değişiklik yok)
Yatırımlarımızın yaklaşık %45'i enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır.
Akdeniz Kompleks Marjı
Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı, teorik bir hesaplama olup, petrol piyasalarında son dönemde gözlemlenen yüksek volatiliten ötürü gösterge niteliğini kaybetmiştir. Bu şartlar göz önünde bulundurularak, piyasa koşulları normalleşene kadar bu göstergeye ilişkin beklenti paylaşımı durdurulmuştur.
Net Rafineri Marjı
Net Rafineri Marjı beklentimiz hazırlanırken, yüksek seviyelerde seyreden ürün marjlarının ikinci çeyrek sonuna doğru kademeli olarak sezon normallerine döneceği varsayılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027600


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANGEN 28,80 47.452.865 % 0,00  
ATATP 59,75 7.015.965 % 0,00  
BMSCH 8,33 39.406.511 % 0,00  
BASGZ 15,08 114.918.811 % 0,00  
ESCAR 35,98 8.833.777 % 0,00  
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Euro 15,7324 15,7407 % -0,21  
Sterlin 18,3192 18,4111 % -0,34  
Frank 15,0013 15,0917 % -0,33  
Riyal 3,9795 3,9994 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 -10,98  
Altın Gr. 900 901 -4,60  
Cumhuriyet 6.112 6.204 20,00  
Tam 6.081 6.235 58,35  
Yarım 2.939 3.016 28,23  
Çeyrek 1.474 1.508 14,11  
Gümüş.Ons 22,14 22,18 -0,19  
Gümüş Gr. 10,65 10,68 -0,08  
B. Petrol 112 112 -0,33  
Seans Raporu 18:05
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