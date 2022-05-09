***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadırTüpraş Net MarjıNet Tüpraş Rafineri Marjı beklentisi 8 – 9 $/v (önceki: 4 - 5 $/v)Operasyonel HedeflerKapasite kullanım: %90-95 (değişiklik yok)Üretim: ~26-27 milyon ton (değişiklik yok)Toplam Satış: ~28-29 milyon ton (değişiklik yok)YatırımlarToplam yatırımlar beklentisi ~300 Milyon $ (değişiklik yok)Yatırımlarımızın yaklaşık %45'i enerji verimliliği ve çevre projeleri olmak üzere sürdürülebilirlik odaklıdır.Akdeniz Kompleks MarjıAkdeniz Kompleks Rafineri Marjı, teorik bir hesaplama olup, petrol piyasalarında son dönemde gözlemlenen yüksek volatiliten ötürü gösterge niteliğini kaybetmiştir. Bu şartlar göz önünde bulundurularak, piyasa koşulları normalleşene kadar bu göstergeye ilişkin beklenti paylaşımı durdurulmuştur.Net Rafineri MarjıNet Rafineri Marjı beklentimiz hazırlanırken, yüksek seviyelerde seyreden ürün marjlarının ikinci çeyrek sonuna doğru kademeli olarak sezon normallerine döneceği varsayılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027600BIST