***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.07.2022Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 KuzguncukGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Koç Holding A.Ş ve Aygaz A.Ş. 'nin aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %99,24'üne denk gelen toplam 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının, Koç Holding tarafından iştirak modeliyle kısmî bölünme yoluyla, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Tüpraş tarafından devralınmasına ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi.4 - İlgili Kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,5 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK_davet_ilan_metni.pdf - İlan MetniEK: 2 GK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Invitation_to_AGM.pdf - İlan MetniEK: 4 AGM_Information_Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarTüpraş'ın 25.04.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Tüpraş'ın 24 Kasım 2021'de onaylanarak kamuya açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında Koç Holding ve Aygaz aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları Kısmi Bölünme suretiyle devralınacaktır. Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2022 tarihinde söz konusu bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 16:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047042BIST