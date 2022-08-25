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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.08.2022 18:11
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.07.2022
Genel Kurul Tarihi 25.08.2022
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Koç Holding A.Ş ve Aygaz A.Ş. 'nin aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin %99,24'üne denk gelen toplam 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının, Koç Holding tarafından iştirak modeliyle kısmî bölünme yoluyla, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Tüpraş tarafından devralınmasına ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi.
4 - İlgili Kurumlardan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
5 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olaganustu_Genel_Kurul_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Minutesof_AGM.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazirun_25082022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu işlem Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058381


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