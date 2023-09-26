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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.09.2023 19:04
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.08.2023
Genel Kurul Tarihi 26.09.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Güney Mahallesi Petrol Cad. No:25 Körfez/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023_AGM_informative_documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olaganustu_GK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Agenda_Extraordinary_General_Assembly_Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olaganustu_Genel_Kurul_Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 GK_Davet_İlan_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6 Invitation_to_AGM.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun_cetveli_26092023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tupraş Tutanak_20230926.pdf - Tutanak
EK: 3 MinutesofAGM20230926.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197494


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ALCAR 1.050,50 87.068.386 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 -14,51  
Altın Gr. 1.666 1.666 -10,37  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -38,00  
Tam 11.050 11.149 -49,00  
Yarım 5.542 5.597 -25,00  
Çeyrek 2.762 2.799 -12,00  
Gümüş.Ons 22,94 22,97 -0,18  
Gümüş Gr. 20,09 20,11 -0,14  
B. Petrol 92,59 92,59 0,71  
Seans Raporu 18:05
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