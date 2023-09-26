***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.08.2023Genel Kurul Tarihi 26.09.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.09.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Güney Mahallesi Petrol Cad. No:25 Körfez/KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,3 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023_AGM_informative_documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olaganustu_GK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Agenda_Extraordinary_General_Assembly_Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Olaganustu_Genel_Kurul_Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 GK_Davet_İlan_Metni.pdf - İlan MetniEK: 6 Invitation_to_AGM.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun_cetveli_26092023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tupraş Tutanak_20230926.pdf - TutanakEK: 3 MinutesofAGM20230926.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197494BIST