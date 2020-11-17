***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.11.2020 16:29
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70 sayılı Haftalık Bülteninde, 19.10.2020 tarihli açıklamamıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek toplam 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı ilan edilmiş olup onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888901
BIST
16:371.272
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -20,76
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:377,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:379,2031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0594
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:37470,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,23
|Açılış
|: 470,21
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DAGI
|9,68
|190.532.517
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.807.481
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.805
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.154.674
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|FLAP
|8,42
|259.944.504
|% -9,95
|
|MIPAZ
|5,11
|93.808.653
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|GARAN
|8,66
|3.831.312.194
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|1.135.775.853
|% -2,28
|
|THYAO
|11,62
|1.120.998.210
|% -1,36
|
|AKBNK
|6,09
|963.794.838
|% -3,49
|
|YKBNK
|2,76
|958.782.332
|% -3,50
|
|GARAN
|8,66
|3.831.312.194
|% -3,24
|
|EKGYO
|1,91
|835.936.392
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,76
|958.782.332
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.135.775.853
|% -2,28
|
|USAK
|2,58
|515.153.266
|% 1,18
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7289
|7,7341
|% 0,35
|
|Euro
|9,1941
|9,2031
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,2382
|10,2896
|% 0,93
|
|Frank
|8,4828
|8,5339
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0604
|2,0707
|% 0,51
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,49
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|9,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|6,58
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|3,18
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,62
|