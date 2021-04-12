***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Haftalık Bülteninde, 26.03.2021 tarihli açıklamamıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek toplam 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı ilan edilmiş olup onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926945BIST