***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2022 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/55 sayılı Haftalık Bülteninde, 15.09.2022 tarihli açıklamamıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek toplam 5.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı ilan edilmiş olup onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072565
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2366
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59990,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,32
|Açılış
|: 990,29
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5675
|18,5701
|% 0,01
|
|Euro
|18,2755
|18,3012
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,0980
|21,2038
|% 1,95
|
|Frank
|18,5600
|18,6718
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9242
|4,9489
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|13,84
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.677
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,26
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,84
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410