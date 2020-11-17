***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.11.2020 21:27
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 2020/70 sayılı Haftalık Bülteninde, 19.10.2020 tarihli açıklamamıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek toplam 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı ilan edilmiş olup onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_Ihrac_Belgesi_Onayi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888995
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,7057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7986
En Düşük
7,6606
18:059,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,2150
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|Önceki Kapanış
|: 9,1450
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9,2594
En Düşük
9,0917
18:05467,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,71
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
464,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6964
|7,7057
|% -0,01
|
|Euro
|9,1394
|9,1494
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,1825
|10,2335
|% 0,38
|
|Frank
|8,4253
|8,4761
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0479
|2,0581
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-1,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,05
|
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