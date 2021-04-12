***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.04.2021 18:35
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Haftalık Bülteninde, 26.03.2021 tarihli açıklamamıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek toplam 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı ilan edilmiş olup onaylı ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Basvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_İhrac_tavani_onayi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926946
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0313
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,97
|Açılış
|: 454,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1476
|8,1537
|% -0,01
|
|Euro
|9,7130
|9,7345
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,1747
|11,2308
|% 0,29
|
|Frank
|8,8085
|8,8616
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1688
|2,1797
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-14,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,39
|