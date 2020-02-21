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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

21.02.2020 18:54
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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, iştiraklerimiz OPET Petrolcülük A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin OPET Petrolcülük A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda OPET Petrolcülük A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
2019 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan işlem olmamıştır, 2020 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821025


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RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8801 7,9196 % 0,57  
Frank 6,2071 6,2445 % 0,51  
Riyal 1,6200 1,6281 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.640 19,70  
Altın Gr. 321 321 3,31  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,47 18,51 0,12  
Gümüş Gr. 3,61 3,62 0,02  
B. Petrol 58,13 58,13 -1,18  
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