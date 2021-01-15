***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.01.2021 18:59
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Tüpraş'ın uluslararası pazarlarda satış ve karlılığını artırmak, ürün ve menşei çeşitliliğini artırmak amacıyla Şirketimiz 15 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile , %100 bağlı ortaklığımız Tüpraş Trading LTD.'e petrol ürünleri satışı ve Tüpraş Trading LTD.'den petrol ürünleri ve ham petrol alımı için tedarik ve satış anlaşması yapılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, %100 iştirakimiz Tüpraş Trading LTD ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin %100 iştiraki Tüpras Trading LTD. ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10'unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda Tupras Trading LTD. ile 2021 yılı içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902718
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|807.664
|% 10,00
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|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
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|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
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|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
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|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
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|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
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|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
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|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
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|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
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|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
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|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
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|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4472
|7,4523
|% 1,24
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|Euro
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|9,0180
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1012
|10,1519
|% 0,50
|
|Frank
|8,3391
|8,3893
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 1,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-17,64
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|Altın Gr.
|438
|439
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-1,25
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