***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerekSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde,VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2019 yılı faaliyetlerinin 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 1.139.412.897,98 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması,hususlarının, Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar_Dağıtım_Tablosu_2019.pdfEK: 2 Dividend_Distribution_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.419.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 503.342.592Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -370.841.000 -1.139.412.897,984. Vergiler ( - ) -896.678.000 05. Net Dönem Kârı 525.837.000 -1.139.412.897,986. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 525.837.000 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.482.982,5110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 529.319.982,5111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 0 0* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 525.837.000 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerekSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde,VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2019 yılı faaliyetlerinin 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 1.139.412.897,98 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması,hususlarının, Nisan ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818657BIST