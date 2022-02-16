***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2022 18:27
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılına ilişkin Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0 0
Ek Açıklamalar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 676.189.069,94 TL cari yıl karı ve 4.201.408.452,22 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.319.134.000,00 TL net dönem karına 2.952.291,27 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.322.086.291,27 TL olduğu
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olup
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 676.189.069,94 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi,
TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması,
hususlarının, Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar_Dagitim_Tablosu_2021.pdf
EK: 2 Dividend_Distribution_2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.419.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 503.342.592
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.161.179.000 676.189.069,94
4. Vergiler ( - ) -1.274.996.000 0
5. Net Dönem Kârı 3.319.134.000 676.189.069,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -4.201.408.452,22
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.319.134.000 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.952.291,27
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.322.086.291,27
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 0 0
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 3.319.134.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002154
BIST