***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ilişkin Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0 0Ek AçıklamalarTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 676.189.069,94 TL cari yıl karı ve 4.201.408.452,22 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerekTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.319.134.000,00 TL net dönem karına 2.952.291,27 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.322.086.291,27 TL olduğuSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olupVUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 676.189.069,94 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması,hususlarının, Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar_Dagitim_Tablosu_2021.pdfEK: 2 Dividend_Distribution_2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.419.2002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 503.342.592* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.161.179.000 676.189.069,944. Vergiler ( - ) -1.274.996.000 05. Net Dönem Kârı 3.319.134.000 676.189.069,946. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -4.201.408.452,227. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.319.134.000 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.952.291,2710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.322.086.291,2711. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 0 0* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 3.319.134.000 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002154BIST