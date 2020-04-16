***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.04.2020 20:02
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu BB- olarak teyid edilmiş, görünümü ise "Durağan"dan "Negatif"e değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838760
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9462
En Düşük
6,9305
18:057,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5499
En Düşük
7,5214
18:05384,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,58
|Açılış
|: 384,10
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6230
|8,6663
|% -0,08
|
|Frank
|7,1321
|7,1751
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.719
|0,55
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.525
|21,30
|
|Tam
|2.532
|2.599
|21,80
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|10,60
|
|Çeyrek
|618
|633
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,58
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|28,32
|28,32
|0,09
|
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