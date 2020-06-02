***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.06.2020 20:54
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) tarafından Şirketimizle ilgili periyodik gözden geçirme çalışması tamamlanmış ve Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu "B1" olarak görünümü ise negatif olarak korunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848655
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7046
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1054
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,6876
18:057,5150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0536
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4652
18:05372,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -8,06
|Açılış
|: 372,87
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
370,81
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3764
|8,4184
|% -1,21
|
|Frank
|6,9314
|6,9732
|% -1,78
|
|Riyal
|1,7797
|1,7886
|% -1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-10,81
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,83
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.452
|-56,80
|
|Tam
|2.483
|2.516
|-66,00
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,30
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,30
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|39,48
|39,48
|1,16
|