***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) tarafından Şirketimizle ilgili periyodik gözden geçirme çalışması tamamlanmış ve Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu "B1" olarak görünümü ise negatif olarak korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848655BIST