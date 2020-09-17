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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.09.2020 19:20
GÜNCEL HABERLER



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service (Moody's) tarafından, Türkiye'nin uzun vadeli ülke kredi notu negatif görünüm ile B1'den B2'ye, yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanı ise B1'den B2'ye indirilmiştir. Moody's tarafından,  Şirketimizin kredi notunun ülke borçlanma tavanı ile sınırlı olduğu belirtilerek, Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu B2 olarak revize edilmiş, görünümü ise negatif olarak korunmuştur. Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875519


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