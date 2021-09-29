***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.09.2021 09:46
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "B2", görünümünü negatif olarak koruyan güncel rapor yayınlanmıştır.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965639
BIST
12:231.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
12:238,8528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
12:2310,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0453
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
12:23495,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 495,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MANAS
|17,29
|19.746.151
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.147.422
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.746.948
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|RALYH
|6,64
|187.559.241
|% 7,10
|
|KTSKR
|41,04
|109.902.077
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|468.257
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.401.954
|% -9,65
|
|GARFA
|13,30
|4.763.497
|% -6,99
|
|DOGUB
|4,98
|7.625.711
|% -6,74
|
|GARAN
|8,96
|484.934.747
|% 1,36
|
|THYAO
|13,80
|468.970.181
|% 0,15
|
|KOZAL
|96,85
|292.588.250
|% 2,65
|
|TUPRS
|112,40
|246.077.200
|% -0,44
|
|SISE
|8,09
|232.166.873
|% 0,87
|
|GARAN
|8,96
|484.934.747
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|99.529.750
|% 1,28
|
|THYAO
|13,80
|468.970.181
|% 0,15
|
|PEKGY
|0,97
|32.942.583
|% 1,04
|
|TSKB
|1,20
|37.009.322
|% 1,69
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8492
|8,8528
|% -0,20
|
|Euro
|10,3229
|10,3323
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9187
|11,9785
|% -0,39
|
|Frank
|9,4937
|9,5508
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3518
|2,3636
|% -0,20
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|7,90
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|12,27
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|5,94
|
|Çeyrek
|792
|811
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,53
|