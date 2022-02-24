***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.02.2022 17:21
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu B+ olarak teyit edilmiş, görünümü ise "Durağan"'dan "Negatif"e değiştirilmiştir.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004105
BIST
17:221.853
En Yüksek
|Değişim
|: -8,10%
|| -163,20
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
17:2214,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3998
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
17:2216,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,3913
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
17:22894,35
En Yüksek
|Değişim
|: 5,42%
|| 45,95
|Açılış
|: 894,35
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ALKA
|17,82
|48.428.502
|% 10,00
|
|HUNER
|2,64
|844.202.364
|% 9,09
|
|ULUUN
|6,58
|187.017.808
|% 5,79
|
|PETUN
|20,04
|60.892.715
|% 4,76
|
|VANGD
|4,47
|33.218.138
|% 4,68
|
|BRYAT
|325,80
|21.396.458
|% -10,00
|
|ISGSY
|6,93
|6.218.119
|% -10,00
|
|MNDRS
|1,89
|7.927.215
|% -10,00
|
|ERBOS
|102,60
|35.599.598
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|30.179.059
|% -10,00
|
|EREGL
|29,10
|3.690.244.204
|% -4,34
|
|GARAN
|11,05
|1.953.682.265
|% -4,99
|
|THYAO
|25,28
|1.473.685.280
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,59
|1.310.381.181
|% -9,64
|
|YKBNK
|3,55
|910.819.363
|% -9,44
|
|HUNER
|2,64
|844.202.364
|% 9,09
|
|YKBNK
|3,55
|910.819.363
|% -9,44
|
|GARAN
|11,05
|1.953.682.265
|% -4,99
|
|ODAS
|1,27
|169.852.106
|% -9,29
|
|EKGYO
|1,99
|260.824.276
|% -9,95
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1859
|14,2169
|% 2,89
|
|Euro
|15,9266
|16,0491
|% 2,50
|
|Sterlin
|18,8927
|18,9874
|% 1,27
|
|Frank
|15,3246
|15,4170
|% 2,25
|
|Riyal
|3,7730
|3,7919
|% 2,76
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|45,96
|
|Altın Gr.
|899
|899
|50,85
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|475,00
|
|Tam
|6.068
|6.226
|482,93
|
|Yarım
|2.933
|3.012
|233,60
|
|Çeyrek
|1.471
|1.506
|116,81
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,73
|
|B. Petrol
|101
|101
|6,89
|
Seans Raporu
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