***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.07.2022 19:59
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu ve yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanı "B+"dan "B"ye indirilmiş, görünüm ise "Negatif" olarak teyit edilmiştir. Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin kredi notunun ülke borçlanma tavanı ile sınırlı olduğu belirtilerek, Tüpraş'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu "B+" den "B"ye indirilmiş ve görünümü "Negatif" olarak korunmuştur.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046004
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0617
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1916
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05957,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,98
|Açılış
|: 957,85
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4600
|17,4616
|% 0,35
|
|Euro
|17,6938
|17,7430
|% 1,09
|
|Sterlin
|20,7851
|20,8894
|% 0,99
|
|Frank
|17,7764
|17,8835
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6322
|4,6554
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-0,19
|
|Altın Gr.
|958
|958
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.495
|6.619
|-85,00
|
|Yarım
|3.155
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,49
|0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem