***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu ve yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanı "B+"dan "B"ye indirilmiş, görünüm ise "Negatif" olarak teyit edilmiştir. Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin kredi notunun ülke borçlanma tavanı ile sınırlı olduğu belirtilerek, Tüpraş'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu "B+" den "B"ye indirilmiş ve görünümü "Negatif" olarak korunmuştur.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046004BIST