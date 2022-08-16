***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service (Moody's) tarafından, Türkiye'nin uzun vadeli ülke kredi notu durağan görünüm ile B2'den B3'e, yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanı da B2'den B3'e indirilmiştir. Moody's tarafından şirketimizin kredi notunun ülke borçlanma tavanı ile sınırlı olduğu belirtilerek Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "B2"den "B3"e indirilmiş, görünümü "Negatif"ten "Durağan"a revize edilmiştir.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055955BIST