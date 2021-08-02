***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.08.2021 09:56
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/10/2020
Açıklama
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 02 Ağustos 2021 tarihinde imzalanarak, iki yıl süre ile yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954043
BIST
10:471.401
En Yüksek
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|: 0,56%
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|Açılış
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BIST En Aktif Hisseler10:47
|KTSKR
|24,22
|18.690.734
|% 9,99
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|SELVA
|8,92
|25.629.777
|% 9,18
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|BURVA
|24,90
|3.349.826
|% 8,64
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|ORGE
|6,39
|14.941.349
|% 7,21
|
|IDGYO
|3,21
|28.509.760
|% 7,00
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|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|METUR
|6,51
|42.992.466
|% -4,55
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|PKENT
|2.110,00
|66.723
|% -4,37
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|HURGZ
|1,60
|15.186.172
|% -4,19
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|KARSN
|4,39
|224.281.678
|% -3,94
|
|KARSN
|4,39
|224.281.678
|% -3,94
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|YKBNK
|2,39
|148.246.250
|% 0,00
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|GARAN
|8,51
|124.257.746
|% -0,12
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|ASELS
|15,67
|105.614.635
|% 1,03
|
|SISE
|7,67
|97.902.993
|% 1,05
|
|ODAS
|1,35
|88.875.344
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,39
|148.246.250
|% 0,00
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|KARSN
|4,39
|224.281.678
|% -3,94
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|CEMAS
|1,31
|49.093.769
|% -0,76
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|EKGYO
|1,82
|48.699.988
|% 0,00
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|10:47
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,4158
|8,4201
|% -0,21
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|Euro
|9,9732
|10,0464
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6890
|11,7476
|% -0,06
|
|Frank
|9,2623
|9,3181
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,22
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,13
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|Altın Gr.
|490
|490
|-1,98
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|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
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|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
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|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,01
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|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,64
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