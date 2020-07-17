***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 18:35
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddi sonrası tarafımızca yapılan temyiz başvurusu İdari Dava Mahkemeleri Kurulunca reddedilmiştir. Karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, davanın sonucunun finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860328
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,32
|Açılış
|: 399,65
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5838
|8,6268
|% -0,00
|
|Frank
|7,2785
|7,3224
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|14,44
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.675
|2.688
|20,60
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem