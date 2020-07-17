***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddi sonrası tarafımızca yapılan temyiz başvurusu İdari Dava Mahkemeleri Kurulunca reddedilmiştir. Karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, davanın sonucunun finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860328BIST