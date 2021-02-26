***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.12.2020 tarihinde İzmir Rafinerisinde bakım ve iyileştirme çalışmaları amacıyla üretime ara verildiği duyurulmuş olup, ilgili rafinerimizdeki üniteleri önceden duyurulan takvime paralel olarak Mart ayı başından itibaren kademeli olarak devreye alma çalışmaları başlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913497BIST