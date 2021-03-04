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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2021 21:03



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,  Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele" ile "Bağış ve Sponsorluk" Politikalarının güncellenmesine,  "İnsan Hakları" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik" politikalarının 4 Mart 2021'de kabulüne karar verilmiştir. 
İlgili metinler www.tupras.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915295


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Çeyrek 657 672 2,07  
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