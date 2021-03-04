***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 21:03
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele" ile "Bağış ve Sponsorluk" Politikalarının güncellenmesine, "İnsan Hakları" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik" politikalarının 4 Mart 2021'de kabulüne karar verilmiştir.
İlgili metinler www.tupras.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915295
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0836
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5846
En Düşük
7,4026
18:059,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0891
En Düşük
8,9263
18:05411,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,30
|Açılış
|: 411,85
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5138
|7,5291
|% 1,12
|
|Euro
|9,0073
|9,0295
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4673
|10,5198
|% 1,04
|
|Frank
|8,0960
|8,1447
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0076
|2,0177
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-17,02
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,17
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|2,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem