***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele" ile "Bağış ve Sponsorluk" Politikalarının güncellenmesine, "İnsan Hakları" ve "Yönetim Kurulu Çeşitlilik" politikalarının 4 Mart 2021'de kabulüne karar verilmiştir.İlgili metinler www.tupras.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915295BIST