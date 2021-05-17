***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz Tupras Trading Ltd.'nin artan ticaret hacminin gerektirdiği ihtiyaç doğrultusunda 25 Milyon USD tutarındaki sermayesinin 50 milyon USD'ye artırılmasına karar verilmiş olup, 25 milyon USD tutarındaki nakden ödeme 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936649BIST