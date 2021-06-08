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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2021 09:45



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz sermayesindeki C grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Fatih Kılınç'ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Sayın Salim Arda Ermut atanmış olup, Sayın Salim Arda Ermut toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurula kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere görev yapacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940929


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