***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesindeki C grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Fatih Kılınç'ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Sayın Salim Arda Ermut atanmış olup, Sayın Salim Arda Ermut toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurula kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere görev yapacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940929BIST