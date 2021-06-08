***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 09:45
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesindeki C grubu hisseyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Fatih Kılınç'ın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca Sayın Salim Arda Ermut atanmış olup, Sayın Salim Arda Ermut toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurula kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere görev yapacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940929
BIST
11:001.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:008,6012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:0010,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:00522,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,36
|Açılış
|: 522,58
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,45
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ATATP
|31,94
|8.452.985
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.961.168
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.828.473
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|79,75
|15.417.292
|% 9,02
|
|YAYLA
|3,86
|6.558.148
|% -8,75
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|KAPLM
|19,40
|2.195.299
|% -5,73
|
|TKURU
|193,50
|1.746.709
|% -4,91
|
|METUR
|21,40
|7.192.278
|% -4,89
|
|GARAN
|8,29
|394.568.913
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,60
|283.151.905
|% 1,04
|
|THYAO
|14,27
|280.892.111
|% -0,07
|
|SISE
|8,27
|259.246.562
|% 0,98
|
|SASA
|34,92
|216.421.850
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,25
|174.557.042
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|394.568.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.438.811
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|44.058.158
|% 0,84
|
|SISE
|8,27
|259.246.562
|% 0,98
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5998
|8,6012
|% -0,13
|
|Euro
|10,4710
|10,4771
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1029
|12,1636
|% -0,57
|
|Frank
|9,5214
|9,5788
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2825
|2,2939
|% -0,31
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-8,08
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|
Seans Raporu
11:00
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11:14
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