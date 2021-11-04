***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 18:17
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri Rehberi'nin" "Etik İlkeler" olarak değiştirilerek güncellenmesine ve ayrıca "Uyum" ile "Toplumsal Yatırım" politikalarının kabulüne karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın ingilizce çevirisi ekte yer alamakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974856
BIST
18:051.576
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
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|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
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|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
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|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
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|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
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|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
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|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
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|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
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|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6876
|9,6909
|% 0,52
|
|Euro
|11,2030
|11,2157
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0405
|13,1059
|% -0,85
|
|Frank
|10,5750
|10,6387
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5772
|2,5901
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.792
|1.792
|22,01
|
|Altın Gr.
|559
|559
|10,47
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-0,28
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