***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 20:10
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Kasım 2021 tarihinde basın, analistler ve yatırımcılarla yapılacak toplantılarda Şirketimizin "Stratejik Dönüşüm Planı" açıklanacak olup, konuya ilişkin bilgi ve sunumlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976612
BIST
12:251.606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:259,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,8130
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|Önceki Kapanış
|: 9,7180
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9,8379
En Düşük
9,7204
12:2511,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0939
|Açılış
|: 11,3350
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|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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En Düşük
11,2653
12:25577,08
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|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 577,08
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,65
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|3.194.726
|% 9,85
|
|BAGFS
|23,00
|14.497.492
|% 9,32
|
|SOKM
|12,65
|209.863.491
|% 8,96
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,28
|6.280.975
|% -8,30
|
|EMKEL
|2,69
|18.699.419
|% -8,19
|
|KLMSN
|10,10
|19.400.508
|% -7,76
|
|SARKY
|16,88
|34.204.518
|% -7,51
|
|GARAN
|10,58
|1.619.154.893
|% 0,00
|
|PETKM
|7,15
|1.474.485.186
|% -1,52
|
|THYAO
|18,07
|872.789.436
|% -0,50
|
|TSPOR
|6,05
|757.796.756
|% -2,10
|
|TUPRS
|152,90
|536.291.085
|% -0,07
|
|PETKM
|7,15
|1.474.485.186
|% -1,52
|
|GARAN
|10,58
|1.619.154.893
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|405.855.912
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,11
|275.677.210
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,05
|757.796.756
|% -2,10
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8211
|9,8259
|% 0,96
|
|Euro
|11,3645
|11,3877
|% 0,83
|
|Sterlin
|13,2428
|13,3092
|% 0,69
|
|Frank
|10,7194
|10,7839
|% 0,78
|
|Riyal
|2,6119
|2,6250
|% 1,03
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-6,01
|
|Altın Gr.
|577
|577
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.793
|3.888
|33,81
|
|Yarım
|1.833
|1.881
|16,36
|
|Çeyrek
|920
|940
|8,17
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,16
|