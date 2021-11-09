***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Kasım 2021 tarihinde basın, analistler ve yatırımcılarla yapılacak toplantılarda Şirketimizin "Stratejik Dönüşüm Planı" açıklanacak olup, konuya ilişkin bilgi ve sunumlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976612BIST