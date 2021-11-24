***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 09:49
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Stratejik Dönüşüm Planı"na yönelik bilgilendirme sunumu ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979366
BIST
13:041.826
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 41,76
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0412,6110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1963
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0414,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2980
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:04727,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -10,55
|Açılış
|: 727,99
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:02
|RALYH
|14,74
|19.844.803
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.089.582
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.504.940
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.242.381
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.439.021
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.250.841
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|239,00
|13.212.688
|% -5,68
|
|GESAN
|23,92
|34.844.285
|% -5,00
|
|IDEAS
|40,38
|21.651.031
|% -4,76
|
|GARAN
|11,81
|2.314.920.712
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,51
|1.357.480.695
|% 2,03
|
|PETKM
|8,06
|1.341.314.362
|% 1,64
|
|KRDMD
|8,98
|1.309.948.143
|% 3,10
|
|AKBNK
|6,97
|1.209.131.951
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,51
|1.357.480.695
|% 2,03
|
|GARAN
|11,81
|2.314.920.712
|% 2,07
|
|EKGYO
|2,22
|415.605.126
|% 2,30
|
|AKBNK
|6,97
|1.209.131.951
|% 1,01
|
|PETKM
|8,06
|1.341.314.362
|% 1,64
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5908
|12,6011
|% -1,61
|
|Euro
|14,1134
|14,1289
|% -2,14
|
|Sterlin
|16,8227
|16,9071
|% -1,68
|
|Frank
|13,4482
|13,5292
|% -1,75
|
|Riyal
|3,3574
|3,3742
|% -1,50
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,73
|
|Altın Gr.
|723
|723
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.742
|4.878
|11,68
|
|Yarım
|2.292
|2.360
|5,65
|
|Çeyrek
|1.150
|1.180
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|0,23
|