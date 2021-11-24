Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2021 09:49
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen  "Stratejik Dönüşüm Planı"na yönelik bilgilendirme sunumu ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.  
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979366


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:041.826
Değişim :  2,34% |  41,76
Açılış :  1.799  
Önceki Kapanış :  1.785  
En Yüksek
1.835 En Düşük
1.799
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 14,74 19.844.803 % 10,00  
PRKAB 65,45 23.089.582 % 10,00  
MIATK 21,02 11.504.940 % 9,99  
ATATP 68,80 65.242.381 % 9,99  
TUCLK 16,00 42.439.021 % 9,97  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Dolar 12,5908 12,6011 % -1,61  
Euro 14,1134 14,1289 % -2,14  
Sterlin 16,8227 16,9071 % -1,68  
Frank 13,4482 13,5292 % -1,75  
Riyal 3,3574 3,3742 % -1,50  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 2,73  
Altın Gr. 723 723 -15,91  
Cumhuriyet 4.801 4.874 45,00  
Tam 4.742 4.878 11,68  
Yarım 2.292 2.360 5,65  
Çeyrek 1.150 1.180 2,83  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 -0,04  
Gümüş Gr. 9,52 9,53 -0,24  
B. Petrol 82,54 82,54 0,23  
Seans Raporu 13:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru