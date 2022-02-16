***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 19:33
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin yıllık konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002205
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0111
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,12
|Açılış
|: 820,62
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,25
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|26,24
|23.268.639
|% 0,00
|
|ADEL
|31,16
|1.983.365
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|36.600.257
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,52
|29.112.890
|% 0,00
|
|AGESA
|25,76
|2.812.755
|% 0,00
|
|ACSEL
|26,24
|23.268.639
|% 0,00
|
|ADEL
|31,16
|1.983.365
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|36.600.257
|% 0,00
|
|AEFES
|29,22
|28.189.940
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,52
|29.112.890
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5956
|13,6080
|% 0,08
|
|Euro
|15,4624
|15,4858
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,4095
|18,5018
|% -0,10
|
|Frank
|14,6964
|14,7850
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6137
|3,6319
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,84
|
|Altın Gr.
|820
|821
|2,16
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de